Adidas breekt met Kanye West na antisemitische uitspraken

Adidas zet zijn samenwerking met rapper Kanye West, tegenwoordig Ye, stop wegens zijn antisemitische uitlatingen. Dat meldt de Duitse sportartikelenmaker in een mededeling. De stopzetting kan een negatieve impact hebben van 250 miljoen euro op de winst van het bedrijf dit jaar.

De rapper veroorzaakte ophef door tijdens de Fashion Week in Parijs een T-shirt te dragen met de boodschap ‘White Lives Matter’, een verwijzing naar de ‘Black Lives Matter’-beweging. Later plaatste hij op Instagram screenshots van een discussie met collega-rapper Diddy, die kritiek had geuit op het T-shirt. ‘Ik ga jou als voorbeeld gebruiken om duidelijk te maken dat de Joodse mensen, die aan jou gevraagd hebben om mij te bellen, mij niet kunnen bedreigen of beïnvloeden’, zo schreef West. Het bericht werd later offline gehaald.

Het gedrag van West had de samenwerking met Adidas op losse schroeven gezet. Het Duitse bedrijf zei op 7 oktober het partnerschap te zullen herevalueren. De samenwerking is nochtans belangrijk voor Adidas: volgens analisten zijn de door de artiest ontworpen Yeezy-sneakers goed voor 8 procent van de omzet van het bedrijf. De samenwerking liep sinds 2014. Daarvoor werkte de rapper met Nike samen. ‘Adidas tolereert geen antisemitisme en andere haatspraak. De recente commentaren en daden van Ye waren onaanvaardbaar, haatdragend en gevaarlijk, en ze schenden de bedrijfswaarden van diversiteit en inclusie, wederzijds respect en eerlijkheid’, zegt Adidas in zijn mededeling.

Adidas zet ook de productie van de Yeezy-lijn met onmiddellijke ingang stop en zal geen betalingen meer doen aan Ye en zijn bedrijven. Het bedrijf wijst erop dat het de eigenaar is van alle designrechten van de producten gemaakt onder het partnerschap. (Belga)

Fashion watchdog Diet Prada maakte een tijdslijn van de teloorgang van Ye’s modecarrière.