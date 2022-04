Wouters & Hendrix is het eerste Belgische bedrijf uit de diamantsector dat zijn lidmaatschap opzegt bij de Responsible Jewellery Council (RJC). Dat orgaan waakt over ethiek en duurzaamheid binnen de internationale diamanthandel.

'Wij zeggen ons lidmaatschap op naar aanleiding van de positie die RJC inneemt over de oorlog in Oekraïne', laat Wouters & Hendrix weten. Eerder trokken diverse internationale luxemerken, zoals Gucci, Pandora, Richemont en Saint Laurent zich al terug uit het orgaan. Dat deden ze omdat het in opspraak gekomen Russische bedrijf Alrosa actief lid bleef bij RJC - en nog steeds het certificaat 'responsible' kreeg.

Iris Van der Veken, de Belgische directeur van de Responsible Jewellery Council, is kort geleden reeds opgestapt, omdat ze zich niet kon vinden in de houding van de organisatie tegenover Alrosa. 'Al onze steun gaat ook uit naar ontslagnemend Executive Director Iris Van der Veken', laat Wouters & Hendrix weten. 'Zij vocht ervoor RJC toegankelijk te maken voor vele kmo's zoals wij.'

Wouters en Hendrix zegt niet meer te geloven in een duurzaamheidsorganisatie die gedragscodes oplegt, maar weigert het lidmaatschap te schrappen van sommige leden die de oorlog steunen. 'Het feit dat Alrosa zelf het initiatief genomen heeft om uit de RJC te stappen zegt alles.' Onder druk van grote juweliersbedrijven stapte Alrosa uiteindelijk zelf uit de raad op vrijdag.

