Meer dan ooit zien we dit seizoen mannen weer juwelen dragen. Dat is enerzijds een terugkeer naar het verleden, toen mannen nog graag uitpakten, maar past anderzijds perfect in onze genderneutrale tijdgeest. Een kennismaking met de coolste ontwerpers in Europa.

1. Tom Volkaert, België

Wie? Kunstenaar Tom Volkaert maakte tot voor kort voornamelijk grote sculpturen, tot hij de nood voelde om kleiner te gaan werken. Hij maakte een ring als cadeau voor zijn lief en kreeg vervolgens steeds vaker de vraag of zijn creaties ook te koop waren. Naar eigen zeggen vindt Volkaert, tevens docent aan Sint Lucas in Antwerpen, het leuk om extremen op te zoeken binnen zijn metier.

Wat? Hij vertaalde zijn kunstwerken naar zilveren ringen aan de hand van een gelijkaardig werkproces op kleinere schaal. In de juwelen werkt hij niet met edelstenen, maar met kleurrijk email. De ringen zijn stuk voor stuk handgemaakt, uniek en uniseks.

Zijn fans? Al sinds de opening van de Antwerpse Everyday Gallery is Volkaert een van de vaste artiesten onder de vleugels van galerist Boris Devis.

tomvolkaert.com

2. Emanuele Bicocchi, Italië

Wie? Nadat hij werkte voor de fine fleur van de luxesector, onder andere Fendi en Roberto Cavalli, besliste de jonge Emanuele Bicocchi in 2008 om te starten met een eigen label, niet ver van Arezzo. Zijn doorbraak kwam er in de lente-zomer van 2019. Zijn ontwerpen werden gespot in de meest gerenommeerde conceptstores en de meest gehypete magazines.

Wat? Armbanden en halssnoeren met extravagante kettingen, rebelse zegelringen, maar ook medaillons in reliëf met het profiel van Julius Caesar en kruishangers. Allemaal symbolen die verwijzen naar de woelige geschiedenis en de gotische architectuur van zijn geboorteland.

De fans? Rapper Machine Gun Kelly en Damiano David, leadzanger van Måneskin, de Italiaanse rockgroep die dit jaar het Eurovisiesongfestival won.

emanuelebicocchi.it

3. Alan Crocetti, Engeland

Wie? Tijdens het laatste jaar van zijn ontwerpersopleiding aan het prestigieuze Central Saint Martins College in Londen ontwikkelde Braziliaan Alan Crocetti een bijzondere interesse voor juwelen. Voor hem zijn het geen accessoires, maar essentiële stukken. Vanuit deze overtuiging startte hij in 2014 met zijn gelijknamige merk in het hart van de Britse hoofdstad. Hij werd de voortrekker van gedurfde en nonconformistische sieraden voor mannen.

Wat? Een neusverband in massief zilver, een mondmasker in verguld metaal, een meervingerige ring zoals een boksbeugel, indrukwekkende ear cuffs... Kortom, avant-gardistische creaties, soms queer, soms sexy, altijd sensueel. For the cool kids, only.

De fans? Rapper Lil Nas X, singer-songwriter Troye Sivan, maar ook de acteurs van de tv-reeks Elite.

alancrocetti.com

3. Alan Crocetti, Engeland © GF

1. Tom Volkaert, België © STIG DE BLOCK --STYLING & ART DIRECTION: ANSO

