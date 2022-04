Onze hoofdstad brengt tien dagen lang gevestigde en opkomende kunstenaars samen voor de allereerste editie van de Brussels Jewellery Week.

Vanaf 29 april tot en met 8 mei 2022 staat Brussel in het teken van het hedendaags juweel. Met de themaweek en tal van tentoonstellingen, een performance en workshops wil Les Brucelles vzw het ambacht van juwelen ontwerpen in de kijker zetten.

MAD Brussels, Centrum voor Mode en Design, geeft tijdens de hoofdtentoonstelling In Fieri (dat zoveel wil zeggen als 'in wording') meer dan vijftig internationale juweelontwerpers een podium. Onder de meer dan honderd tentoongestelde stuks bevinden zich ook een broche van suiker, een ketting gemaakt van afval of een gescheurd hemd dat wordt omgetoverd tot een sieraad.

Daarnaast maken eveneens galerijen, scholen, kunstenaarscollectieven en onafhankelijke ateliers deel uit van een fascinerende wandeling doorheen de stad Brussel die u hedendaagse juwelen laat ontdekken.Lezingen, een performance, ronde tafels en nog veel meer vullen het programma verder aan.

Voor meer informatie: brusselsjewelleryweek.com.

Vanaf 29 april tot en met 8 mei 2022 staat Brussel in het teken van het hedendaags juweel. Met de themaweek en tal van tentoonstellingen, een performance en workshops wil Les Brucelles vzw het ambacht van juwelen ontwerpen in de kijker zetten. MAD Brussels, Centrum voor Mode en Design, geeft tijdens de hoofdtentoonstelling In Fieri (dat zoveel wil zeggen als 'in wording') meer dan vijftig internationale juweelontwerpers een podium. Onder de meer dan honderd tentoongestelde stuks bevinden zich ook een broche van suiker, een ketting gemaakt van afval of een gescheurd hemd dat wordt omgetoverd tot een sieraad.Daarnaast maken eveneens galerijen, scholen, kunstenaarscollectieven en onafhankelijke ateliers deel uit van een fascinerende wandeling doorheen de stad Brussel die u hedendaagse juwelen laat ontdekken.Lezingen, een performance, ronde tafels en nog veel meer vullen het programma verder aan. Voor meer informatie: brusselsjewelleryweek.com.