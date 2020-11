Grote juweliersbedrijven doen meer inspanningen bij de inkoop van goud en diamanten, zegt Human Rights Watch. Maar de meeste kunnen hun klanten nog altijd niet verzekeren dat de sieraden die ze kopen vrij zijn van mensenrechtenschendingen.

In een nieuw rapport maakt Human Rights Watch (HRW) een rangschikking van vijftien bekende merken van sieraden en horloges, naargelang hun inspanningen om mensenrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen. Hoewel een meerderheid van de onderzochte merken wel stappen heeft genomen om hun toeleveringsketen te verbeteren, voldoen de meeste nog steeds niet aan de internationale normen.

'Veel bedrijven hebben vooruitgang geboekt bij het verantwoord inkopen van hun goud en diamanten, maar consumenten hebben nog steeds niet voldoende zekerheid dat hun sieraden vrij zijn van mensenrechtenschendingen', zegt Juliane Kippenberg van Human Rights Watch. 'De covid-19-pandemie vereist nog meer waakzaamheid om mensenrechtenschendingen op te sporen en erop te reageren.'

Mishandeling en kinderarbeid

HRW deed uitgebreid onderzoek in landen waar misbruik de mijnsector aantast. Zo worden de illegale goudmijnen in Venezuela gecontroleerd door gewapende groepen die gruwelijke schendingen begaan tegen inwoners en mijnwerkers, inclusief strafamputaties en martelingen.

In Zimbabwe heeft het staatsbedrijf beveiligingsbeambten in dienst die inwoners hebben mishandeld, en in kleinschalige mijngebieden in Ghana, Mali, de Filipijnen en Tanzania blijft gevaarlijke kinderarbeid een hardnekkig probleem. Kinderen worden blootgesteld aan kwik, of riskeren verwond of gedood te worden bij ongelukken.

Sieraden- en horlogebedrijven hebben de verantwoordelijkheid om mensenrechtenschendingen en ecologische schade uit hun toeleveringsketens te weren, zegt HRW.

Rangschikking

De vijftien onderzochte bedrijven genereren jaarlijks samen meer dan veertig miljard dollar aan inkomsten, goed voor zo'n vijftien procent van de wereldwijde verkoop van sieraden. Negen bedrijven reageerden schriftelijk op brieven waarin om informatie werd gevraagd over hun inkoopbeleid en -praktijken: Boodles, Bulgari, Cartier, Chopard, Chow Tai Fook, Pandora, Signet, Tanishq en Tiffany & Co. Zes andere bedrijven hebben niet gereageerd.

© HRW

HRW baseerde zijn beoordeling op de ontvangen of openbaar beschikbare informatie. Daaruit blijkt dat elf van de onderzochte bedrijven stappen hebben ondernomen om hun aankoopbeleid te verbeteren.

Ze hebben er bijvoorbeeld voor gekozen de traceerbaarheid van hun goud of diamanten te verbeteren, enkel gerecycleerd goud in te kopen, de gedragscodes voor hun leveranciers aan te scherpen of hun leveranciers beter te screenen.

Meer mogelijk

Maar de meerderheid neemt geen stappen om de mijnen van oorsprong te identificeren of er de omstandigheden te onderzoeken.

Daarom krijgt geen enkele van de vijftien bedrijven het etiket 'excellent'. Twee bedrijven - Tiffany & Co. en Pandora - krijgen wel het label 'strong' omdat ze significante verbeteringen hebben doorgevoerd. Ze worden gevolgd door Bulgari, Signet en Cartier, die 'moderate' gelabeld worden, en Boodles, Chopard en Harry Winston met de score 'fair'. De overige bedrijven scoren 'weak' of krijgen geen score bij gebrek aan gegevens.

'De geboekte vooruitgang neemt niet weg dat de meeste juwelenfabrikanten veel meer kunnen doen om de mensenrechten in hun toeleveringsketen te verbeteren en ook meer informatie daarover te publiceren', zegt Kippenberg. 'Vrijwillige standaarden kunnen de industrie aanmoedigen om het beter te doen, maar uiteindelijk kunnen enkel wettelijke verplichtingen verzekeren dat alle bedrijven mensenrechten ernstig nemen.'

