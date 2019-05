Honderd jaar geleden schreef de Antwerpse diamantslijper Marcel Tolkowsky de wiskundige formule die een maximale schittering van een diamant garandeert. Een groot straatfeest in de Antwerpse diamantwijk zet dat heuglijk moment in de kijker.

De briljant is met haar 57 facetten, die met wiskundige precisie ten opzichte van elkaar geplaatst worden, tot op vandaag de meest bekende en bestverkochte slijpvorm ter wereld. Omdat de helft van alle geslepen diamanten via Antwerpen passeert, kan je dus stellen dat de briljant een van de belangrijkste uitvindingen van de afgelopen eeuw is.

Tijdens een straatfeest in de Antwerpse diamantwijk zullen 57 bekende en onbekende bewoners samen een briljant slijpen. Onder meer een neef van Marcel zal daaraan meewerken. Andere genoemde namen zijn onder meer Philippe De Backer, Jean-Marie Pfaff, Anne Chapelle, Tanguy Ottomer en Boogie Boy. Ook een Antwerpse 100-jarige en een briljanten koppel zullen plaatsnemen achter de slijpmolen. Het resultaat, een uitzonderlijke briljant die de naam ''t Steentje' zal krijgen, zal worden tentoongesteld in het diamantmuseum Diva.