Koppel het talent en de knowhow van juwelenontwerpers Wouters & Hendrix aan de creativiteit van rijzende ster Stephanie D'heygere en je krijgt vonken. De accessoireontwerpster creëerde een capsulecollectie op basis van de bekende Chapters-stapelring van het Antwerpse duo.

'We hadden al samengewerkt met Dries Van Noten en Delvaux', vertelt Katrin Wouters. 'Maar meestal werden wij gevraagd. Dit is de eerste keer dat de vraag om samen te werken van ons uitging. Ik volg Stephanie sinds een drietal jaar. Ik voelde onmiddellijk een klik. De humor in haar werk, dat speelse spreekt me enorm aan. Ik herkende er iets van onszelf in, al hebben we een verschillende achtergrond. Wij zijn misschien iets klassiekere, artisanale juwelenontwerpers, terwijl Stephanie meer een modeachtergrond heeft.' D'heygere, die naast haar eigen label al werkte voor Y/Project, Courrèges en Jean Paul Gaultier, ging aan de slag met een evergreen van Wouters & Hendrix, de Chapters-ring, een ontwerp uit 2002. Het resultaat is een capsulecollectie van zeven stukken, sinds vorige week verkrijgbaar in de winkels van Wouters & Hendrix en online via de websites van beide merken. 'Het was fijn om te zien hoe creatief Stephanie daarmee is omgegaan', zegt Wouters. 'Ze heeft elk juweel een dubbele functie gegeven, wat typisch is voor haar aanpak: een ring is ook een oorbel, of een armband.' Meestal doen merken collabs met labels die iets helemaal anders doen, maar dat belette D'heygere niet om samen te werken. 'Ik ben toch vooral bekend om mijn juwelen, en daarom vond ik het net interessant om met een ander juwelenmerk samen te werken. Het was daarnaast ook leuk om aan een puur Belgisch project mee te werken. Ik bouw mijn merk uit vanuit Parijs, maar ik heb gestudeerd aan de academie, net als Wouters en Hendrix. Ze zijn ook nog eens met hun merk gestart in 1984, mijn geboortejaar.' Ook de bijbehorende campagne is puur Belgisch, met onder andere portretten van sprinter en tv-ster Élodie Ouédraogo, muzikant Els Pynoo, en danser en acteur Victor Polster door fotografe Anne-Sophie Guillet. 'Stuk voor stuk mensen die ons inspireerden', aldus D'heygere.De collectie is verkrijgbaar in de winkels van Wouters & Hendrix in Antwerpen, Brussel en Amsterdam, en online bij wouters-hendrix.com en dheygere.com