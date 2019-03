A.F. Vandevorst ruilt modellen in voor hologrammen

Een pikzwarte achtergrond, onheilspellende muziek en modellen die wild in het rond bewegen: het filmpje dat het Belgische ontwerpersduo A.F. Vandevorst de wereld in stuurt ter promotie van de nieuwe collectie is een visueel hoogstandje. Dat is geen toeval, vertelt ontwerper Filip Aricks ons.

'Met een catwalkshow verras je niemand nog. Wie potten wil breken, moet inventiever uit de hoek komen', klinkt het. Daarom heeft het duo de handen in elkaar geslagen met de New Yorkse cineast Steven Sebring, die gespecialiseerd is in 3D-video. Het resultaat? Hologrammen die op artistiek verantwoorde wijze in het rond bewegen. Origineel en helemaal op maat van het visueel verwende cliënteel. 'Dit is niet alleen mooi, maar ook heel deelbaar op sociale media. Dat aspect wordt steeds belangrijker', aldus Arickx.

De collectie zelf is kleurrijk, comfortabel en draagbaar. Het aanbod gaat van ruime trencoats tot gestreepte pakken, satijnen jurken, hoodies en laarsjes met een dito slangenprint. Voor elk wat wils dus, zolang je niet bang bent om uit de band te springen.

Bekijk het filmpje hieronder: