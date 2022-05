5 Europese merken die lief zijn voor de oceanen

Op Mother Ocean Day wordt er aandacht gevraagd voor de majestueuze oceanen die onze planeet te bieden heeft. Het is ook een dag die wil sensibiliseren rond plasticvervuiling in onze oceanen. Deze merken dragen hun steentje bij.

Plastic duikt overal op in onze wateren. Een probleem waar we liever gisteren dan vandaag een oplossing voor vinden. Het beste is om virgin plastics te vermijden en lang zorg te dragen voor wat je al hebt. Door de grote hoeveelheid plastic in de oceanen veranderen deze wateren in een ongezonde leefomgeving voor levende organismen, dieren of planten.

Pas daarom op voor merken die beweren de plasticvervuiling op te lossen door gebruik te maken van gerecycleerde garens, maar alsnog heel veel nieuwe synthetische stoffen produceren. Een duurzame, circulaire modesector is enkel bereikbaar door wat je hebt te koesteren, producten in de kringloop te houden en enkel op het einde van het verhaal te recycleren indien nodig.

Zoek je toch naar een nieuwe trui, een extra sportlegging of een mooi badpak en wil je zo min mogelijk schade berokkenen aan de oceanen? Dan zijn deze Europese merken een goede optie. Ze werken met oceaanplastic of steunen organisaties die de oceanen opruimen.

Pure by Luce

Pure by Luce

Het Belgische sportmerk Pure by Luce staat voor leuke prints, kwalitatieve sportkleding en duurzame stoffen. Naast biologisch katoen en gerecycleerde polyester werkt het merk met Econyl. Dit is een vorm van nylon die wordt gemaakt van afval zoals ronddrijvende visnetten, dat anders onze wateren kan vervuilen.

IKKS

Uit bezorgdheid voor oceaanvervuiling lanceerde het Franse modemerk de collectie “Free the sea”, met als themakleuren zwart en wit. De collectie bestaat uit stuks voor het hele gezin en zit boordevol referenties naar marine en rock-‘n-roll. Vijf procent van de verkoop van de collectie wordt gedoneerd aan de ngo The SeaCleaners, die plasticvervuiling in de oceanen bestrijden. De stuks hebben versterkte naden voor een langere levensduur en bestaan ook voor 50 procent uit biologisch katoen en voor 50 procent uit SEAQUAL® YARN, een hoogwaardig gerecycleerd polyestergaren gemaakt van afval uit de zee.

IKKS

Cîme

Dit Belgische beautylabel is niet alleen heerlijk zacht voor huid en haar, het wil ook lief zijn voor de planeet. De oprichters schenken daarom ook extra veel aandacht aan de verpakkingen en werken met glas, gerecyleerd plastic en Ocean Waste Plastic. Je kunt de shampoo en conditioner ook hervullen aan de hervulstations: nog minder plasticvervuiling dus.

Anekdot

De badpakken en bikini’s van het Zweedse merk Anekdot worden gemaakt in Berlijn en Polen met duurzame materialen, zoals Econyl. Deze stof is bovendien Oeko-Tex gecertificeerd waardoor je zeker bent dat er geen chemische stoffen in jouw bikini zitten.

Je koopt dit merk onder andere bij Kiez in Antwerpen. Ontdek nog meer duurzame badmode op het platform COSH!.

MyMarini

MyMarini

Het Duitse merk MyMarini staat voor comfortabele en vrouwelijke bikini’s en badpakken. De stuks worden geproduceerd in Kroatië met Italiaanse stoffen. Ook dit merk maakt gebruik van Econyl en zorgt er dus voor dat er minder visnetten en ander nylon afval de stranden en zeeën vervuilen.

Je koopt dit merk onder meer bij Tenue Préférée in Leuven. Ontdek nog meer duurzame badmode op het platform COSH!.