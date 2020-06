Met een online tool kan een nieuwe spin-off van de UAntwerpen en imec de lichaamsafmetingen van een shopper voorspellen en in 3D visualiseren. Met de 'Shavatar' willen de oprichters inspelen op de groeiende e-commerce en het groot aantal retours tegengaan.

Meer en meer mensen kopen kleding online aan: de Europese kledingsector realiseert 13,2 procent van zijn omzet via e-commerce en een studie wees aan dat die online verkoop tegen 2023 jaarlijks gemiddeld met 8,6 procent zal groeien. Het coronavirus geeft die trend bovendien een extra boost.

Retours tegengaan

Het grote aantal retours is echter een probleem voor retailers: tot 70 procent van online bestelde artikelen wordt teruggestuurd, vaak omdat het kledingstuk niet blijkt te kloppen. Daar wil Shavatar, een nieuwe spin-off van de Universiteit Antwerpen en onderzoeksinstituut imec, verandering in brengen. Onderzoekster Femke Danckaers gaf de aanzet met haar doctoraatsonderzoek. 'Ik ontwikkelde een model dat het toelaat om de menselijke 3D-lichaamsvorm te voorspellen en te visualiseren op basis van een beperkt aantal parameters, met een gemiddelde foutenmarge van amper 7 mm ten opzichte van de échte lichaamsvorm', vertelt Danckaers, medeoprichtster van de spin-off. 'De consument kan dit thuis zelf doen, een scanner is daarbij niet nodig.'

3D-avatar

De tool, waarbij consumenten een eigen 'avatar' creëren, kwam tot stand in overleg met 36 spelers uit de modewereld. Op korte termijn zal de tool geïntegreerd worden in webshops van kledingmerken. Tot dan kunnen geïnteresseerden terecht op de website van Shavatar. Daar krijgt hij of zij meteen maatadvies voor meer dan 50 merken.

Naast een verbetering van het businessmodel van retailers, zal de tool volgens de oprichters ook waardevolle data voor de modesector opleveren. Zo zullen inzichten over de lichaamsafmetingen van de consument merken in staat stellen om hun collecties verder te optimaliseren en af te stemmen op de eigen doelgroep.

