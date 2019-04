19-jarige kleindochter van Diane von Fürstenberg lanceert eigen collectie

Prinses, mode-erfgename en politiek activiste: Talita, de negentienjarige kleindochter van Diane von Fürstenberg, ontwierp haar eerste eigen collectie.

De opvolging van Diane von Fürstenberg lijkt verzekerd. De iconische ontwerpster met Belgische roots liet haar kleindochter proeven van het ontwerpproces voor een eigen capsulecollectie, die ze TVF doopten.

Wie is Talita?

Talita von Fürstenberg is de dochter van prins Alexander von Fürstenberg en zijn eerste vrouw Alexandra Miller. Ze maakt via vaderskant deel uit van de Agnelli-dynastie en de Duitse prinselijke familie von Fürstenberg en is bijgevolg een prinses. Langs moederszijde is ze ook niet slecht bedeeld, want haar grootvader is de miljardair Robert Miller die rijk werd met Duty Free shops.

Capsulecollectie van Talita von Fürstenberg (TFV) voor DFV © Getty

Momenteel studeert ze internationale relaties, specifiek rond recht en vrede, aan de universiteit van Georgetown. Het is een richting die conflictresolutie en filantropie combineert en dus helemaal op het lijf van de erfgename geschreven. Tijdens de presidentscampagne van Hilary Clinton liep ze stage en Talita spreekt zich geregeld uit over politieke en sociale kwesties.

Daarnaast is ze ook fashion royalty met Diane von Fürstenberg als grootmoeder. In 2015 stond ze op de cover van Tatler, in 2017 liep ze over de catwalk van Dolce & Gabbana en ze was model voor Teen Vogue, waar ze ook een stage liep. Ze heeft een naam die deuren opent, maar volgens haar oma ook een ijzeren discipline en bewonderenswaardig werkethos. Wanneer ze haar diploma in internationale relaties op zak heeft, wil Talita een studie in mode aanvangen.

TVF

Al sinds haar kindertijd wil ze werken in de mode. Ze noemt haar eigen stijl 'California Cool' en baseerde haar capsulelijn TVF met 23 stuks dan ook op de zomerse temperaturen en prachtige natuur van Californië. Het leukste deel van het proces voor Talita was de creatie van de prints. 'Dat zal een familietrekje zijn', klinkt het.

Een negentienjarige achter de tekentafel moet ook de millennials aanspreken: 'Ik wil een jonger cliënteel in aanraking laten komen met DVF', stelt Talita zelf.

De collectie wordt op 24 april wereldwijd gelanceerd in geselecteerde winkels en online. De prijzen variëren tussen 267 euro en 319 euro.