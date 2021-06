Het handtassen- en accessoirelabel Clio Goldbrenner viert zijn tiende verjaardag met een kleurrijke jubileumcollectie. Goldbrenner zelf neemt afstand van het merk om haar kennis met jonge ondernemers te delen.

Hoe blik je terug op tien jaar Clio Goldbrenner? Clio Goldbrenner: 'In tien jaar tijd is Clio Goldbrenner van een klein label uitgegroeid tot een merknaam met een eigen identiteit. Ik ben erg trots op het hele team en dankbaar voor alle uitdagingen en ervaringen die ons hebben gebracht waar we nu staan. Voor ons tienjarig bestaan doken we in onze archiefcollecties en gingen we aan de slag met bestaande materialen en modellen. Het resultaat is een feestelijke collectie met heel wat bestsellers die we in een nieuw, kleurrijk jasje hebben gestoken.' Wat heeft de toekomst voor het label in petto? 'Samenwerking staat centraal. Voor nieuwe collecties zal het vaste team ontwerpers in zee gaan met beloftevolle designers. Jong talent blaast een frisse wind door het bedrijf en versterkt de positieve waarden en jeugdigheid waar Clio Goldbrenner voor staat. In de toekomst zullen we samenwerkingen met andere Belgische merken blijven aangaan in de vorm van exclusieve minicollecties.' Zelf richtte je intussen een nieuw label op, Labo Clio.Goldbrenner. 'Vanuit mijn kennis als ondernemer begeleid ik jonge mensen met de opstart van hun bedrijf en in artistieke projecten. Tegelijkertijd is het labo een platform waar ik inspirerende persoonlijkheden uit de modewereld interview. Zelf zet ik dus een stapje achteruit als ontwerper van Clio Goldbrenner, maar als aandeelhouder blijf ik aan het merk verbonden. Misschien ga ik over een paar jaar weer ontwerpen, maar dat zal de tijd uitwijzen. Nu heb ik er het volste vertrouwen in dat Clio Goldbrenner een mooie toekomst voor zich heeft.' cliogoldbrenner.com