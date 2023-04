Mode, kunst of erfgoed: 6 uitjes die je weekend kleur geven

Nog geen plannen om dit weekend te ontspannen? Zes uitjes die daar verandering in brengen.

Man Ray en Mode – Antwerpen

Het Antwerpse ModeMuseum duikt deze lente in de roaring twenties van de vorige eeuw met Man Ray en mode, een expo over een van de meest invloedrijke modefotografen aller tijden. De in 1976 overleden kunstenaar beschouwde zichzelf in de eerste plaats als schilder – zijn werk voor couturiers als Paul Poiret en Elsa Schiaparelli en modemagazines als Vogue en Harper’s Bazaar diende naar verluidt enkel om zijn atelier, penselen en verf te betalen. Toch veranderde Man Ray, een naar Parijs uitgeweken Amerikaan met Russisch-Joodse roots, drastisch de manier waarop mode verbeeld werd. Het MoMu kruist ’s mans dromerige, soms abstracte glamour met silhouetten van tijdgenoten als Coco Chanel en Madeleine Vionnet, maar past ook deze keer voor een gortdroge geschiedenisles. Creaties van onder meer Martin Margiela, Olivier Theyskens en Dries Van Noten leggen de link naar het heden en bewijzen dat Man Ray de modewereld blijft inspireren.

ModeMuseum Antwerpen, vanaf 22 april, info en tickets via deze link

Tête de femme vue en plongée, 1930. © Man Ray 2015 Trust / Sabam België 2023

Erfgoeddag – Vlaanderen en Brussel

Mensen en dieren even al millenialang met elkaar samen. Toch is de manier waarop dat gebeurde de laatste honderd jaar drastisch gewijzigd. Deze editie van de Erfgoeddag staat stil bij de soms gespannen verhouding tussen mens en dier, raadselachtige tradities en onze veranderde kijk op dierenwelzijn. Het programma bevat meer dan 1.000 gratis activiteiten, gaande van wandelingen tot workshops en van tentoonstellingen tot theater.

In Vlaanderen en Brussel. Het volledige programma via deze link.

Art Brussels – Brussel

Je moet geen kunstkenner zijn om te genieten van een event als Art Brussels. De kunstbeurs is intussen toe aan z’n 39ste editie en verwelkomt meer dan 150 galeries, die samen meer dan 800 kunstenaars vertegenwoordigen. Er valt dus heel wat te ontdekken en te herontdekken, niet toevallig twee van de vijf thema’s dit jaar. Verwacht het onverwachte: veel kleur, veel verschillende stijlen en vooral veel kijk- en kunstplezier.

Van 20 tot 23 april, Brussels Expo, hal 5 en 6, praktische info en tickets via artbrussels.be.

© Melanie Bonajo

Fashion Revolution Week – Hasselt

Wist je dat we slechts 20 procent van de kledingstukken gebruiken die in onze kast hangen? En dat er jaarlijks zo’n 92 miljoen ton textielafval afgedankt wordt? Fashion Revolution Week, van 22 tot 29 april, is de ideale gelegenheid om stil te staan bij dit soort hallucinante feiten én je eigen consumptiepatronen. In Hasselt kan je dit weekend – en de rest van de week – verschillende lezingen bijwonen, naar een repair café trekken of een tweedehandsmarkt bezoeken. Leuk en leerzaam. Wie geen tijd heeft om naar Hasselt te trekken kan de hele week op Weekend.be bijleren over de kwalen van onze textielindustrie.

Van 22 tot 29 april, Hasselt. Meer info via visithasselt.be.

© Getty Images

Carrara – Gent

Liefhebbers van de betere zwart-witfotografie kunnen dit weekend hun hartje ophalen in Gent. Fotograaf Koen Vernimmen exposeert er twee weken lang met ‘Carrara’, een beeldreeks geïnspireerd op de Italiaanse sculptuurkunst. Zijn vrouwelijke modellen zijn steevast gehuld in luchtige sluiers die strategisch verhullen of onthullen. De huid van de vrouwen lijkt wel gepolijst, alsof het niet om mensen maar om beelden gaat. Dat geeft de beelden een mysterieuze tijdloosheid.

Op 22 en 23 april en 25 en 26 april, KWK Gallery, Beverhoutplein 6, Gent. De toegang is gratis.

Extra Muros, voorbij de muren – Luik

Toegegeven, een expo over muren klinkt niet meteen razend spannend. Tot je begint na te denken over de vele betekenissen die een muur kan hebben. Muren van baksteen kunnen afsluiten of beschermen, vrijheid bieden of belemmeren en geven niet alleen ons leven maar ook de hele maatschappij vorm. Ook onze schedel vormt een soort muur tussen onze eigen interne wereld en de externe wereld die we errond gebouwd hebben. De expo in het station van Luik-Guillemins nodig uit tot reflectie, maar ook tot (interactie) voor jong een oud. Wie zich echt het hoofd wil breken kan zich ter plaatse zelfs wagen aan een escape game.

Vanaf 22 april, 7 op 7 geopend, info en tickets via europaexpo.be