Mexico verbiedt e-sigaretten

Elektronische sigaretten zijn vanaf dinsdag definitief verboden in Mexico. Ook tabak roken in het historische centrum van de hoofdstad Mexico-Stad is niet meer toegelaten.

Een nieuw decreet van president Andres Manuel Lopez Obrador dat dinsdag, op de Werelddag zonder tabak, werd ondertekend, verbiedt het op de markt brengen en in omloop brengen van e-sigaretten.

‘Nieuwe producten zoals elektronische sigaretten, zijn geen alternatief voor sigaretten’, zei de president tegen verslaggevers. Hij voegde er aan toe dat ze ‘even slecht zijn voor de gezondheid’.

Mexico stelde in oktober al een verbod in op de in- en uitvoer van elektronische sigaretten en navulverpakkingen met vapingvloeistof. De handelaars bleven echter hun voorraden verkopen, erkende viceminister van Volksgezondheid Hugo Lopez-Gatell. Het nieuwe verbod heeft betrekking op ‘het verkeer en het op de markt brengen van deze nieuwe producten’, voegde hij eraan toe.

Sinds een tiental jaar is het in Mexico verboden om te roken in gesloten ruimtes, winkels, bars en restaurants, met uitzonderingen voor bepaalde uitgaansgelegenheden. Overtreders kunnen een boete krijgen tussen 45 en 85 dollar.