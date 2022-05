Mexico: rechter laat werken aan ‘Maya-trein’ stilleggen

Het Mexicaanse gerecht heeft maandag beslist dat de werkzaamheden aan de ‘Tren Maya’, een megalomane werf tussen Playa del Carmen en Tulum, opgeschort wordt. De beslissing is een overwinning voor milieu-activisten in dit erg toeristische gebied.

De ‘Maya-trein’ (Tren Maya in het Spaans) is een intercityspoorwegnet in aanbouw dat het Yucatan schiereiland moet doorkruisen. Een rechter beval echter de ‘definitieve stopzetting’ van de werkzaamheden aan een 60 km lang traject – op een totaal van 1.500 km – aan de Caribische kust ten zuiden van Cancún. Het beroep was ingesteld door een groep duikers en speleologen die zich inzetten voor milieu van Yucatan, dat onder meer talrijke bossen, grotten en ‘cenotes’, ondergrondse zoetwaterbronnen van grote archeologische waarde, herbergt.

Procedures

De rechter oordeelde dat de Mexicaanse autoriteiten de milieu-effectbeoordelingsprocedures voor de uitvoering van de werkzaamheden niet in acht hadden genomen, aldus een persbericht van de vereniging voor de verdediging van een gezond milieu. Op basis van het ‘voorzorgsbeginsel’ was de rechtbank van oordeel dat er ‘een onmiddellijk gevaar’ bestond dat de uitvoering van de werkzaamheden zou leiden tot ‘onomkeerbare schade’, voegde de groep daaraan toe. De Mexicaanse autoriteiten kunnen nog tegen de beslissing in beroep gaan via het Ministerie van Milieu en het Nationaal Fonds voor de Ontwikkeling van Toerisme (Fonatur).

Het gerecht had op 19 april al de voorlopige schorsing van de werkzaamheden aangekondigd.