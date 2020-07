De lockdown en gesloten schoolpoorten leveren ook winnaars op. Zo verkocht speelgoedfabrikant Hasbro een hoop meer gezelschapsspelen en plasticine dan vorig jaar.

Door de uitbraak van het coronavirus waren mensen vaker thuis met hun kinderen, elke vorm van afleiding was dus welkom. Daardoor verkocht speelgoedmaker Hasbro het afgelopen kwartaal meer Play-Doh-klei en spelletjes zoals Twister, Vier op 'n Rij, Muizenval en Zeeslag. In het tweede kwartaal van 2020 steeg de omzet met 11 procent tegenover dezelfde periode in 2019, de grootste omzetstijgingen waren te zien bij de spelletjes.

Het productieproces van speelgoed werd ook verstoord bij het bedrijf en veel winkels bleven dicht. Intussen zijn bijna alle fabrieken weer open en kan de Amerikaanse speelgoedfabrikant weldra weer voldoen aan de vraag voor de rest van het jaar.

Desondanks viel de omzet van Hasbro op jaarbasis tegen, met een daling van bijna 13 procent tot dik 860 miljoen dollar. Een verlies van bijna 34 miljoen dollar in het tweede kwartaal is te wijten aan de kosten van de overname van Entertainment One, een bedrijf dat cartoons en programma's voor kinderen maakt en onder meer een eigen muzieklabel heeft. In dezelfde periode vorig jaar werd nog ruim 13 miljoen dollar winst gemaakt.

