Haast je voor het te laat is. Deze drie tijdelijke winkels mag je niet missen.

1--Natan x Le Bon Marché

Je kunt er niet naast kijken: centraal op de tweede verdieping van Le Bon Marché in Parijs vind je nog tot 24 april een indrukwekkende corner van het Belgische modemerk Natan. Edouard Vermeulen is daarmee nog maar de derde Belg, na Dries Van Noten en Christian Wijnants, die een pop-up krijgt in het luxewarenhuis. Le Bon Marché vroeg Natan niet alleen om een corner in te richten, maar ook om een collab te doen. Ze kozen voor het Franse cosmeticamerk Sisley en ontwierpen een stof voor een jurk en clutch op basis van enkele kleuren uit hun nieuwste lipstickpalet. Tot 24 april, 24 rue de Sèvres, Parijs, natan.be Elke twee maanden maakt de Belgische winkelketen Juttu ruimte vrij voor lokale ontwerpers of originele merken om hun collecties aan te bieden. Tot 7 juni neemt het duurzame Franse mannenmerk Faguo samen met Esmé Studios de Pop-Up Space in. Tachtig procent van hun producten wordt gemaakt van gerecycleerd materiaal. Het merk plant ook sinds zijn start in 2009 een boom voor elk stuk dat ze produceren, goed voor meer dan driehonderd bossen en twee miljoen bomen. Tot 7 juni, in alle zeven Juttu-winkels en online, juttu.be Olympische-medaillewinnaars Elodie Ouédraogo en Olivia Borlée trekken naar Limburg voor een pop-up in outletdorp Maasmechelen Village. Ze verkopen er vorige seizoenen van hun modieuze sportmerk Unrun met kortingen van dertig tot vijftig procent. Ook de huidige collectie is er te koop met tien procent vermindering. Voor wie de kleren graag eerst even wil 'uittesten': ze brengen hun loopband mee. Van 31 maart tot en met 8 april, Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, unrun4254. be