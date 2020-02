Elk jaar verschijnt er een overweldigende hoeveelheid kookboeken. Als je dit jaar maar één kookboek koopt, laat het er dan een van deze zijn.

Alison Roman is de food writer van de NY Times én onze nieuwe culinaire crush. Nothing Fancy is haar nieuwe boek en propageert een ontspannen houding tegenover koken voor gasten. Voor iedereen een aparte cocktail mixen? Daar denkt Roman nog niet aan. Haar alternatief: een martinibar met een kan cocktailmix met daarnaast olijven, zilveruitjes, een grote emmer ijs en citroenschil waarmee de gasten naar hartenlust kunnen decoreren. Geen tijd voor hapjes? Wat feta met een supergemakkelijke tomatenmarinade en crackers lijkt meteen al heel wat. Roman blinkt uit in een no-nonsenseattitude, haalbare én enorm appetijtelijke gerechten voor grote gezelschappen en een schrijfstijl om duimen en vingers bij af te likken. Na het lezen van dit boek wil je natuurlijk mensen uitnodigen om te komen eten, maar vooral Alison Roman inviteren als je nieuwe beste vriendin. Nothing Fancy: Unfussy Food for Having People Over, Alison Roman, uitgeverij Clarkson Potter Publishers. Vanja van der Leen presenteert zichzelf als: chef, auteur en foodstylist met een paar druppels Indonesisch bloed. De Nederlandse had weinig affiniteit met de Indonesische keuken van haar grootmoeder tot ze op reis ging naar het land en de weelderige kokos, de boterige pandan en de diepzure tamarinde proefde. Dat Vanja echter te eigenwijs is om zich braaf aan de traditionele familiegerechten te houden, bewijst ze in haar boek Indorock, dat ze zelf omschrijft als 'koelbloedige fusion'. Het boek werd op slag een hype en won eind vorig jaar het prestigieuze Gouden Kookboek. Zo slaagt Vanja erin de Indonesische keuken, met haar knallende kruiden en complexe smaken, het podium te geven dat ze verdient. Indorock: Indonesische smaken in een nieuwe jas, Vanja van der Leeden, uitgeverij Nijgh & van Ditmar.Wie van design, beeldende kunst en architectuur houdt, lust wel een Quiche Haring of Frida Kale-o Salade, bedacht architectuurhistorica en culinair autodidact Ester Choi. Haar boek Le Corbuffet staat vol speelse recepten geïnspireerd op het werk van iconische kunstenaars. Dat levert niet alleen hilarische woordspelingen op - een crème brûlée gebaseerd op het werk van Rem Koolhaas wordt natuurlijk een Rem Brûlée en de postmoderne architecte Denise Scott Brown dwingt haast tot een brownierecept - maar ook veel informatie over de kunstenaars in kwestie en de filosofie achter haar 'eetbare bouwwerken', zoals Choi haar gerechten omschrijft. Hét koffietafelboek voor wie intelligente humor, architectuur en eten een warm hart toedraagt. Le Corbuffet: Edible Art and Design Classics, Esther Choi, uitgeverij Prestel.