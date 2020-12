2020 was het jaar van de mondmaskers, bubbelfeestjes en Zoom-meetings. Wat typeerde er dit jaar nog meer? Illustrator Brecht Vandenbroucke maakte een visueel overzicht, aan u om de trends en gebeurtenissen die dit jaar definieerden te spotten.

Dat het vermaledijde jaar 2020 de geschiedenisboeken zal ingaan als een van de meest spraakmakende jaren van de afgelopen decennia, staat buiten kijf. Het was het jaar waarin we elkaars gezelschap via pixels consumeerden, gezinnen bubbels begonnen te noemen en mondmaskers een mode-item werden. We hebben niet langer een meetlint nodig om anderhalve meter te bepalen en noemen onze keukentafel al maanden ons bureau.

Illustrator Brecht Vandenbroucke goot alle opmerkelijke gebeurtenissen, trends, cijfers en nieuwtjes die zich dit jaar in ons collectieve geheugen nestelden in een overzicht. Wat denk jij te herkennen op deze afbeelding? Klik hier om de tekening te vergroten. Hieronder vindt u de oplossing.

Boven (v.l.n.r.) Quarantinderen Online catwalks Berenjacht Op reis met de camper R.I.P. Christo Balkonconcert Witmakende crème L'Oréal Midden (v.l.n.r.) Zwembaden aanleggen Verzorging met kristallen Modelabels die stekker eruit trokken #challengeaccepted R.I.P. Ruth Bader Ginsburg Koken met TikTok R.I.P. Tom Hautekiet Fietshype Karen Onder (v.l.n.r.) Veggieburgers Van Beirendonck vs. Abloh #NoPoo Dolfijnen Venetië hoax Lockdownfeestje Raf Simons Hamsterwoede

