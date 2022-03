Black History Month België (BHMB) is van start gegaan. Het platform PLEASE ADD COLOR creëerde een expo rond het centrale thema 'The Power of Assembly'. Verschillende zwarte kunstenaars van sub-Saharaans Afrika brengen samen 'An Assembly of Years in The Arts' tot leven.

De hele maand maart staan de zwarte cultuur en geschiedenis in de schijnwerpers. Deze vijfde Belgische editie heeft als thema 'The Power of Assembly' of hoe de zwarte gemeenschap op verschillende manieren samenkomt. Hier speelt het collectief PLEASE ADD COLOR mooi op in met een groepsvoorstelling met werken van onder andere Kahlil Joseph en Inès Eshun.

Kevin Kotahunyi richtte in 2019 PLEASE ADD COLOR op om mensen van kleur te begeleiden in de creatieve sector en kunstwereld. Elke expo van het collectief draait om het samenbrengen zwarte kunstenaars en allerlei kunstvormen.

De tentoonstelling 'An Assembly of Years in The Arts' is van 5 maart tot 3 april te bezichtigen in Ballon Rouge te Brussel. Op 18 maart gaat een tweede expo van start in Wilde Zee te Antwerpen. Beide vernissages zijn gratis te bezoeken.

An Assembly of Years in The Arts Brussel - Ballon Rouge, Bloemenplein 2, Brussel An Assembly of Years in The Arts Antwerpen - Wilde Zee, Groendalstraat 20, Antwerpen Meer info vind je op pleaseaddcolor.com

