'Zou het beter zijn als we allemaal onze sterfdatum kenden?'

Ilse Ceulemans Eindredactrice Knack Weekend en auteur van 'Het Ministerie van Werkplezier'

'Ook als je niet ziek bent, kun je elk uur leven alsof er geen later is', schrijft Ilse Ceulemans in haar column.

Hoe leef je, als je altijd hebt gedacht dat je voor je achttiende zou sterven? Die vraag stelt schrijfster Nadia de Vries zich deze week in Knack Weekend. Nadia is tien als ze ongeneeslijk ziek wordt. Op haar veertiende geneest ze onverwachts. Terwijl iedereen staat te juichen, bekruipt de twijfel haar. 'Ik had mezelf aangepraat dat ik nooit een vak moest leren of een gezin zou stichten', zegt ze. Plots moet ze dat allemaal wel. Of op zijn minst: erover nadenken. De jaren die volgen, worden een moeilijke zoektocht naar een leven zonder einddatum. Ze schreef er een boek over, dat Kleinzeer heet.

