'Het was een vrouw die de ruitenwisser bedacht, Monopoly en Wifi. Zonder vrouwen zou mijn planeet er grauw en troosteloos uitzien', betoogt columnist Jean-Paul Mulders naar aanleiding van de 110ste Internationale Vrouwendag.

Er is een Dag van de logopedist, een Dag van de migrant en een Dag van de mantelzorger. Er is een Wereldnier-, een Wereldastma- en een Wereldparkinsondag. Je hebt zelfs een Internationale dag tegen Straffeloosheid van misdaden tegen Journalisten. Het aantal themadagen loopt uit de klauw en ik ben daar geen fan van. Als het aan mij lag, dan kwam er een Themadageninflatiedag.

Een uitzondering maak ik graag voor Internationale vrouwendag, want zonder vrouwen was de wereld allang gestopt met draaien. Het was een vrouw die de ruitenwisser bedacht, Monopoly en wifi. Zonder vrouwen zou mijn planeet er grauw en troosteloos uitzien. Misschien heeft de voorzienigheid mij daarom voorzien van twee dochters. 'Vrouwendag', proeft de jongste (8) het woord. 'Maar bestaat er dan ook zoiets als een mannendag?' Ik zeg dat ik bang ben van niet. Dat vindt zij niet logisch. Zij zegt: 'Binnenkort gaan we alleen nog aan vrouwen denken', met dat ingebakken gevoel voor rechtvaardigheid dat zelfs kleine vrouwtjes al hebben.

Vroeger waren mannen goden, en vrouwen zo'n beetje de hofdames

Ik leg uit dat er al genoeg gedacht wordt aan mannen. Zij waren het heertje in het leeuwendeel van de geschiedenis. 'Dat weet ik', zegt zij, alsof zij daarover heeft gelezen in een boek dat ongeloofwaardig en saai was. 'Vroeger waren de mannen goden, en vrouwen zo'n beetje de hofdames.' 'Precies', zeg ik, 'en we mogen niet vergeten dat vroeger staat te popelen om terug te kunnen komen. Voor sommige vrouwen is er trouwens nog niet veel veranderd. Voor hetzelfde werk schijnen mannen nog altijd beter betaald te worden.'

Als ik het voor de zekerheid even googel, stel ik vast dat er toch een Wereldmannendag is. Zijn oprichter, een snuiter met de rare naam Jerome Teelucksing, wil er 'de waarden mee eren die gewone mannen aan de wereld toevoegen'. Het zal wel aan mij liggen, maar dat klinkt onheilspellend.

Jerome koos ervoor om de man te vieren op 19 november. Ik lees voor van Wikipedia: 'Op die dag in 1989 verenigden het voetbalteam van de republiek Trinidad en Tobago het land met hun inspanningen om zich te kwalificeren voor het WK voetbal.' Mijn oudste dochter (13) kijkt op van haar schoolwerk. Ze rolt met haar ogen en zegt: 'Zo mánnelijk.' Doe haar maar de Dag van het therapiedier.

