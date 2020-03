Op zondag zetten we onze horloges weer een uur vooruit. Een verlies van zestig minuten slaap blijft niet zonder gevolgen voor onze biologische klok. Een paar eenvoudige tips kunnen de effecten beperken, aldus Dr. Rebecca Robbins, slaapspecialist aan de Harvard Medical School.

1. Bereid je op tijd voor

'Idealiter een week op voorhand: probeer je bedtijd te vervroegen. Begin met een kwartier en verleng deze tijd geleidelijk aan doorheen de week. Zo bouw je een kleine reserve aan slaaptijd op. Slaap vooral niet uit op zondagochte...

'Idealiter een week op voorhand: probeer je bedtijd te vervroegen. Begin met een kwartier en verleng deze tijd geleidelijk aan doorheen de week. Zo bouw je een kleine reserve aan slaaptijd op. Slaap vooral niet uit op zondagochtend. Zo val je 's nachts wellicht slechter in slaap en word je maandagochtend nog vermoeider wakker.' 'Minstens anderhalf uur voor je naar bed gaat. Dat betekent laptops, computers, tablets... alles wat je hersenen alert houdt. Neem in plaats daarvan een warm bad of douche. Probeer vervolgens te lezen, jezelf te masseren of een eenvoudige, repetitieve taak in te lassen zoals het legen van de vaatwasser of het opbergen van je sokken. Of beter nog: mediteer! Studies van monniken in Tibet tonen aan dat regelmatige meditatie gelijk staat aan slaaptijd.' 'Eigenlijk een beetje zoals we onze kinderen naar bed brengen. Zie het als een trainingssessie, maar dan voor je hersenen. 'Ik ben moe, dus ik maak me klaar om te slapen.' Hoe meer we dat herhalen, hoe makkelijker het wordt. Denk eraan om van je kamer een rustplaats te maken. Aromatherapie kan daarbij helpen. Op deze manier zul je je lichaam conditioneren.'