In de podcast Baanbreeksters gaat Knack Weekend deze zomer op zoek naar vergeten Belgische vrouwen met een verrassend levensverhaal. Deze week: grondlegger van de Belgische avant-garde mode Honorine Deschryver.

Er wordt vaak gedacht dat de Belgische mode ontstaan is in de jaren tachtig, toen de Zes van Antwerpen - met namen als Dries Van Noten en Walter Van Beirendonck - België internationaal op de kaart zetten als modeland. Maar dat klopt niet. De echte pionier van de artistieke en vooruitstrevende Belgische mode, is het couturehuis Norine van Honorine Deschryver. Een modehuis dat honderd jaar geleden bijzonder succesvol was, twee wereldoorlogen overleefde en kunstenaars als René Magritte voor zich liet werken.

In deze podcast gaan we na wie Honorine Deschryver was en wat haar zo bijzonder maakt. Hoe schopte ze het van een bastaardkind in een groot, arm gezin tot succesvolle couturière? Waar haalde ze het lef om tijdens de eerste Wereldoorlog zo'n vooruitstrevende mode te lanceren? En hoe beleefde ze als vrijgevochten vrouw de dolle jaren twintig? Samen met mode- en kunsthistorica Nele Bernheim en MoMu-conservator Wim Mertens gaat Knack Weekend op zoek naar antwoorden.

Paul-Gustave Van Hecke en Honorine Deschryver, geschilderd door Frits Van den Berghe © GF

