Een gemiste kans, een onvervulde droom of vragen over de toekomst: deze Chinese horoscoop vertelt waar je je deze week aan kan verwachten.

Rat

Ratten zitten op alle terreinen met een goed gevoel: sentimenteel, intellectueel, professioneel en in de liefde. Ook de komende dagen is er geen enkele aanwijzing dat er ook maar iets verkeerd kan lopen. Vrijgezellen ontmoeten iemand met wie het onmiddellijk klikt.

Buffel

Vriendschap en solidariteit: dat zijn de kernwoorden om te omschrijven hoe Buffels omgaan met de mensen in hun onmiddellijke omgeving. Overal waar je komt ben je dan ook een graag geziene gast. In de liefde lijkt het alsof je relatie weer bloeit zoals in de eerste jaren.

Tijger

Tijgers mogen op hun beide oren slapen: je voelt je niet alleen opperbest, er zijn in je leven ook tal van dingen waar je intens van kan genieten. Je bent wel niet in een avontuurlijke bui: telkens opnieuw kies je voor de veiligste oplossing. Natuurlijk is daar niets verkeerd mee...

Kat

Onderhandelingen, transacties en gecompliceerde dossiers houden je nog even bezig, maar dan komen heerlijke momenten van gezelligheid en pure ontspanning in de plaats. Meteen slaap je ook weer heel wat beter. In je liefdeleven is het tijd voor wat meer goed humeur.

Draak

De voorbije dagen voelde je je misschien niet optimaal. Echte problemen waren er niet, maar het was alsof je iets dwars zat. Straks verdwijnt dat gevoel helemaal. In de plaats daarvan komt innerlijke rust. Dat straalt ook af op je gevoelsleven: het zijn hoogdagen voor je relatie.

Als je zelf meer houvast biedt aan anderen, zal je op je wenken bediend worden

Slang

Slangen hebben zin om de band met iemand definitief te verbreken. Op het een of andere terrein mis je immers een gevoel van vrijheid. Je wil ook komaf maken met dingen die een rem op je vooruitgang zetten. Het is je ambitie om zo snel mogelijk je doel te bereiken.

Paard

Je worstelt met heel wat vragen. Enerzijds zijn er veel dingen die nog heel onduidelijk zijn, anderzijds wil je nu toch eens concrete plannen maken voor de zomer. Je krijgt ondertussen ook heel veel zin om eens een stevig feestje te bouwen. In de liefde leef je op een wolkje.

Geit

Voor Geiten kan dit best een bewogen periode worden. Zowel op het werk als privé gebeuren allerlei dingen die je een week geleden helemaal niet had kunnen voorspellen. Om het allemaal in goede banden te leiden, zal je echt rekening moeten houden met ieder detail.

Aap

Je wil meer zekerheden. Mensen en dingen waar je kan op rekenen. Als je zelf ook meer houvast biedt aan de anderen, dan zal je op je wenken bediend worden. Apen hoeven trouwens niet altijd met beide voeten op de grond te blijven. Af en toe eens dromen mag best...

Honden die momenteel geen relatie hebben, dromen van een huis en een gezin

Haan

Hanen vallen in deze periode altijd op hun pootjes. In iedere situatie reageer je perfect. Dat zorgt er niet alleen voor dat je de juiste keuzes maakt, het boezemt de mensen met wie je omgaat ook snel vertrouwen in. Beloof jezelf gerust dat je deze zomer vooral aan... jezelf zal denken.

Hond

Honden die momenteel geen relatie hebben, dromen van een huis en een gezin. Heb je wel een partner, dan grijp je om de een of andere reden niet vaak genoeg de kans om samen te zijn. In dat laatste geval is het een van je goede voornemens om daar deze zomer iets aan te doen.

Zwijn

Je hebt veel nieuwe ideeën. Er staat ook heel wat op je verlanglijstje. Zwijnen zijn in ieder geval vastberaden: je wil zoveel mogelijk voor mekaar krijgen, bij voorkeur nog voor het einde van de zomer. In de liefde is het moeilijk om een evenwicht te vinden tussen emotie en ratio.

