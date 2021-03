Slam poet, trotse mama en queer LGBTQIA+-voorvechtster Hind Eljadid is op deze 110e Vrouwendag een van de 110 stemmen die antwoorden op de vraag waarom een dag als deze nog nodig is. Waarom blijven we spreken over "een vrouw met ballen" of "mankracht", vraagt de woorkunstenaar zich af.

Mijn eigen expertise is taal en daar merk ik ook vandaag nog verschillende problematieken in op. Het feit dat we onze medemens nog al te vaak aanspreken op een seksistische en denigrerende manier zorgt automatisch voor een geprivilegieerde positie voor de man. Taal en woorden hebben zo'n enorme invloed op hoe we elkaar bekijken, dat we dringend ons taalgebruik moeten leren aanpassen.

Er is nog werk aan de winkel zolang de man het sterke representeert in taal, zoals: 'een vrouw met ballen' of 'mankracht'. Net als het gegeven dat de vrouw het zwakke representeert in taal, bijvoorbeeld: 'Je vecht net zoals een meisje', een 'sterke' vrouw.

Zolang de man het sterke representeert in taal hebben we Internationale Vrouwendag nodig

Of waarom wordt ons aangeleerd een groep personen als jongens of mannen te benoemen, zelfs als die groep uitsluitend uit meisjes of vrouwen bestaat? Zolang dat vrouwen in (zakelijke) conversaties in een onderdrukte positie kunnen gestoken worden door de vrouw aan te spreken met 'schatteke', 'meiske', 'oei, wat hormonaal vandaag', hebben we nog een verre weg te gaan.

