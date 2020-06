Sinds de regering de laatste versoepeling van de maatregelen aankondigde een week geleden zijn zo goed als alle trouwfeesten in juli en augustus geannuleerd. Dat zegt Cynthia De Clercq, woordvoerder van de federatie van huwelijksleveranciers HL België. De sector vreest voor faillissementen.

Vorige week besliste de Veiligheidsraad dat vanaf 1 juli feesten met catering mogen doorgaan met maximum 50 mensen. op 1 juli worden dat er mogelijk 100, maar dansfeesten zullen voor begin september niet zijn toegelaten. Sinds dat bekend is, hebben de koppels die dat nog niet hadden gedaan, hun huwelijk in de zomermaanden bijna allemaal geannuleerd, zegt HL België. Waar vorige week nog zowat 20 procent van de geplande huwelijken doorging, zijn dat er nu nog een kleine 5 procent.

'Koppels willen geen trouwfeest met minder dan 100 mensen en zonder dansfeest. Een heel klein percentage gaat door, maar dat zijn koppels die echt moeten trouwen', zegt Cynthia de Clercq. '2020 was een magische datum, veel koppels hebben op die cijfercombinatie gewacht. We kunnen dit nooit meer inhalen. Sinds enkele dagen is het voor ons duidelijk dat we een van de zwaarst getroffen sectoren zijn. Zeker omdat we geen hinderpremie krijgen. Heel wat mensen teren momenteel op hun spaargeld. We verwachten veel faillissementen.'

De sector moest niet 'verplicht' sluiten en kan daardoor dus geen aanspraak maken op een hinderpremie. Sinds april heeft de sectorfederatie 'herhaaldelijk' gevraagd om rond de tafel te zitten voor oplossingen voor de betrokken bedrijven.

