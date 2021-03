Onderneemster Hanan Challouki is op deze 110e Vrouwendag een van de 110 stemmen die antwoorden op de vraag waarom een dag als deze nog nodig is. 'Tijdens de coronacrisis is meer dan ooit duidelijk geworden hoe fragiel de positie van de vrouw is in onze samenleving.'

Het is zeker nog nodig om stil te staan bij Internationale Vrouwendag. Tijdens de coronacrisis is meer dan ooit duidelijk geworden hoe fragiel de positie van de vrouw is in onze samenleving.

Zeven op de tien vrouwen vrezen de impact van de coronacrisis op hun carrière te voelen

Een onderzoek van Deloitte wijst erop dat zeven op de tien vrouwen negatieve gevolgen hebben ondervonden waarvan ze geloven dat die een impact zullen hebben op hun carrière. Van vrouwen wordt nog steeds vaker verwacht dat ze extra huishoudelijke taken en zorg opnemen wanneer dit vereist is en dat is in COVID-tijden pijnlijk duidelijk geworden. Ik hoop dus dat Internationale Vrouwendag een moment is waarop zowel partners als werkgevers hier ook bij zullen stilstaan.

Het is zeker nog nodig om stil te staan bij Internationale Vrouwendag. Tijdens de coronacrisis is meer dan ooit duidelijk geworden hoe fragiel de positie van de vrouw is in onze samenleving. Een onderzoek van Deloitte wijst erop dat zeven op de tien vrouwen negatieve gevolgen hebben ondervonden waarvan ze geloven dat die een impact zullen hebben op hun carrière. Van vrouwen wordt nog steeds vaker verwacht dat ze extra huishoudelijke taken en zorg opnemen wanneer dit vereist is en dat is in COVID-tijden pijnlijk duidelijk geworden. Ik hoop dus dat Internationale Vrouwendag een moment is waarop zowel partners als werkgevers hier ook bij zullen stilstaan.