Zeven nachten, zeven zonden: 'Zijn we dapper genoeg om te luisteren naar onze gevoelens?'

Volwassen worden, het is niet gemakkelijk. De verteller in 'Zeven nachten' is bang om plots dertig te worden, zonder te weten welke richting hij uitgaat. Uit angst dat het straks te laat is, gaat hij de uitdaging aan om zeven nachten lang koortsachtig de zeven hoofdzonden na te jagen en antwoorden te vinden op zijn vragen.

