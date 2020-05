Leuven trekt resoluut de kaart van de fietser met een grote fietszone, betere regeling aan verkeerslichten en meer opstelstroken voor fietsers.

Zestig procent van de Leuvense binnenstad wordt vanaf de start van het nieuwe schooljaar een fietszone. In het aaneengesloten netwerk van fietsstraten kunnen fietsers dan de volledige breedte van enkelrichtingsstraten en de volledige rechtse helft van dubbelrichtingsstraten gebruiken zonder dat motorvoertuigen hen mogen inhalen. Dat maakt het stadsbestuur bekend.

Leuven besliste bovendien dat fietsers vanaf 1 september aan twintig kruispunten in de binnenstad en in de deelgemeenten op een veilige en wettelijke manier door het rood rechtdoor zullen kunnen rijden en/of rechts afslaan. Signalisatie zal vanaf dan duidelijk maken wat toegelaten is. Fietsers moeten er wel steeds voorrang blijven geven aan voetgangers op het zebrapad.

Daarnaast verbreedt de stad aan vijf kruispunten de opstelstroken voor fietsers. In een dergelijke strook kunnen fietsers zich aan verkeerslichten veilig opstellen voor de auto's en ook als eerste vertrekken bij groen licht.

Meer plaats voor fietsers, meer fietsers

'Sinds de coronacrisis wordt er meer gefietst in Leuven, wat we graag zien gebeuren en aanmoedigen, ook na corona. Het is immers dé manier om onze stad aangenamer, leefbaarder en gezonder te maken. Daarom nemen we extra maatregelen zodat fietsers zich veilig kunnen verplaatsen in onze stad', aldus burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Het circulatieplan dat Leuven in 2016 invoerde maakte al meer ruimte vrij voor fietsers en voetgangers wat resulteerde in 44 procent meer fietsers. Na het uitbreken van de coronapandemie plaatste Leuven al tijdelijk 500 extra fietsenstallingen, kreeg de Brusselsestraat een wandelzone en werd het gemotoriseerd verkeer in de Bondgenotenlaan op zaterdag verbannen.

Zestig procent van de Leuvense binnenstad wordt vanaf de start van het nieuwe schooljaar een fietszone. In het aaneengesloten netwerk van fietsstraten kunnen fietsers dan de volledige breedte van enkelrichtingsstraten en de volledige rechtse helft van dubbelrichtingsstraten gebruiken zonder dat motorvoertuigen hen mogen inhalen. Dat maakt het stadsbestuur bekend. Leuven besliste bovendien dat fietsers vanaf 1 september aan twintig kruispunten in de binnenstad en in de deelgemeenten op een veilige en wettelijke manier door het rood rechtdoor zullen kunnen rijden en/of rechts afslaan. Signalisatie zal vanaf dan duidelijk maken wat toegelaten is. Fietsers moeten er wel steeds voorrang blijven geven aan voetgangers op het zebrapad. Daarnaast verbreedt de stad aan vijf kruispunten de opstelstroken voor fietsers. In een dergelijke strook kunnen fietsers zich aan verkeerslichten veilig opstellen voor de auto's en ook als eerste vertrekken bij groen licht.'Sinds de coronacrisis wordt er meer gefietst in Leuven, wat we graag zien gebeuren en aanmoedigen, ook na corona. Het is immers dé manier om onze stad aangenamer, leefbaarder en gezonder te maken. Daarom nemen we extra maatregelen zodat fietsers zich veilig kunnen verplaatsen in onze stad', aldus burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). Het circulatieplan dat Leuven in 2016 invoerde maakte al meer ruimte vrij voor fietsers en voetgangers wat resulteerde in 44 procent meer fietsers. Na het uitbreken van de coronapandemie plaatste Leuven al tijdelijk 500 extra fietsenstallingen, kreeg de Brusselsestraat een wandelzone en werd het gemotoriseerd verkeer in de Bondgenotenlaan op zaterdag verbannen.