Zes op de tien Belgen met een huis buiten het stadscentrum zijn bereid om kleiner te gaan wonen om dichter bij publieke voorzieningen te leven. Dat lijkt uit een onderzoek van ING België naar aanleiding van Batibouw.

Kleiner wonen is al een tijdje een trend, zeker in Vlaanderen. Daar daalde de woonopvervlakte tussen 1998 en 2018 met meer dan 25 procent. In Wallonië en Brussel is die trend iets minder duidelijk. Daar wordt kleiner wonen vaak gezien als een oplossing voor de hoge woningprijzen, die voor steeds meer mensen onbetaalbaar zijn.

Uit de ING-studie blijkt dat 64 procent van de Belgen die nu buiten de stadscentra wonen wel bereid zou zijn een deel woonruimte op te geven om dichter bij publieke voorzieningen zoals winkels en restaurant te wonen. Er is dus wel een markt 'voor kleinere en centraal gelegen woningen', concludeert de studie.

'De vraag is wel of de lagere kostprijs van de kleinere woningen niet gecompenseerd wordt door de hogere grondprijzen in de (stads)kernen. Als de hogere grondprijzen de lagere bouwkost teniet doen, dan wordt kleiner wonen niet beter betaalbaar', klinkt het.

Smarthomes

De jaarlijkse bouwbeurs Batibouw is altijd ook een moment om te kijken naar de bouwtrens van het moment. Zo zoomt de beurs dit jaar in op groene en circulaire woningen en ook op 'smart homes'. Smart homes zijn woningen waarvan het gemak en comfort bovengemiddeld is door het gebruik van technologie, denk bijvoorbeeld aan een automatische draadloze stofzuiger, een slimme thermostaat of apparaten die werken op spraaktechnologie. De interesse voor smart homes is sterk aan het groeien. Al sinds 2013 zit het aantal zoekopdrachten naar smart homes op Google in de lift, vorig jaar was die stijging nog opvallender.

