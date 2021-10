Het is niet goed gesteld met het mentaal welzijn van kinderen en jongeren in Europa. Zo'n 19 procent van de Europese jongeren kampt met geestelijke gezondheidsproblemen. Dat zegt Unicef in een nieuw onderzoek dat werd voorgesteld in de Europese commissie.

Unicef noemt het vandaag verschenen rapport eentje dat 'de alarmbellen zou moeten doen afgaan in de Europese hoofdsteden'. Zelfmoord blijkt de op een na belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren in Europa. Alleen verkeersongevallen eisen meer levens van mensen tussen 15 en 19 jaar oud.

Gebukt onder stress

Het rapport is een Europese analyse van de Unicef-publicatie 'The State of the World's Children Report: On My Mind'. Uit het onderzoek naar de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren in Europa blijkt dat veel jongeren gebukt gaan onder stress. 'De covid-19-pandemie heeft een aantal factoren aan het licht gebracht die onze geestelijke gezondheid in gevaar brengen: isolement, spanningen binnen het gezin, inkomensverlies', zei Koningin Mathilde, vandaag bij de presentatie van de EU-studie in Brussel. 'Al te vaak zijn kinderen en jongeren hiervan de dupe. We moeten tijd, moeite en engagement investeren in de versterking en verbetering van onze gezondheids- en sociale stelsels om ieder kind toegang te geven tot geestelijk welzijn en een gelukkige jeugd.'

Aanbevelingen van Europa

Volgens de cijfers kampt 19 procent van de Europese jongens tussen 15 en 19 jaar met geestelijke gezondheidsproblemen. Voor meisjes in dezelfde leeftijdscategorie is dat 16 procent. In België bedraagt dit cijfer gemiddeld 16 procent voor zowel jongens als meisjes. In Nederland zit dat percentage voor beide groepen rond 18 procent.

Negen miljoen 10 tot 19-jarigen in Europa hebben een psychische aandoening. Angst en depressie spelen in de helft van de gevallen een rol. 'De Europese analyse tekent een grimmig beeld, maar biedt ook een aantal zeer duidelijke aanbevelingen', zegt Geert Cappelaere, de vertegenwoordiger voor Unicef bij de Europese Unie. 'Er zijn duidelijke interventies die nationale regeringen, EU-instellingen, gezinnen en scholen kunnen doen. Daarop moeten wij onze aandacht richten', zegt hij.

Meer aandacht, meer middelen

Naast investeringen in kinderopvang van goede kwaliteit, opvoedingsondersteuning en gezinsvriendelijke maatregelen in alle sectoren, identificeert Unicef vijf prioritaire maatregelen voor de Europese instellingen en landen.

Zo moet de toegang voor kwetsbare groepen tot geestelijke gezondheidszorg makkelijker verlopen, kunnen digitale en onlinetechnologieën worden bekeken om lacunes in de toegang tot geestelijke gezondheidssteun te verkleinen en kunnen scholen programma's aanbieden om te sensibiliseren en de emotionele vaardigheden van adolescenten te vergroten. Verder is er nood aan meer middelen voor geestelijke gezondheid en gerichte acties over psychosociaal welzijn in de officiële ontwikkelingshulp om bevolkingsgroepen die door noodsituaties zijn getroffen te helpen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

