column

'Ze kende het klamme hoeslaken dat we eenzaamheid noemen. Toch bleef ze in de liefde geloven'

Jean-Paul Mulders Columnist voor Knack Weekend en schrijver

'Interessanter vond ik het toen Lian op een nacht tipsy was en openhartig werd over haar op de klippen gelopen huwelijk. Ook in China begint liefde met 'I love you' en eindigt ze met advocaten' schrijft Jean-Paul Mulders in zijn column.

. © Getty Images

Het zijn boeiende tijden, waarin alles wat vroeger veraf lag maar een muisklik van je is verwijderd.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×