Knutseltips van rasechte kunstenaars, foolproof recepten, droogbloemschikken als een pro, skincare uit de keuken of de allerbeste spelletjes: met onze tips prikkel je de creativiteit van de meest veeleisende peuter tot puber, en dat drie weken lang.

Niemand kijkt er naar uit om de kinderen drie weken lang voor een scherm te deponeren. Knack Weekend zocht en vond daarom een hele rist activiteiten om je kroost - al dan niet zelfstandig - geboeid bezig te houden. Extra troef: je hoeft er je huis niet voor uit, 100% quarantaine- en thuiswerkproof dus.

Knutsel als een kunstenaar

© iStock

Knutselen is de vakantie-activiteit bij uitstek maar soms is - ook bij ons - de inspiratie wat zoek. Daarom vroegen we twaalf Belgische kunstenaars - van Koen Vanmechelen tot Adelheid De Witte - om originele (én mooie!) knutseltips. Een nieuw kunstwerk voor je huis of als kerstcadeau? Haal het materiaal alvast boven!

Twaalf knutseltips van kunstenaars

Dagelijkse kost 2.0

© iStock

Heeft al het speelgoed zijn aantrekkingskracht verloren en hangen je kinderen lamlendig rond je benen in de keuken? Betrek ze ineens bij de activiteit. Knack Weekend verzamelde enkele makkelijke recepten en tips om koken met kleinere kinderen gezellig te maken. Nog een tip: startup FunFoo lanceerde een foodbox-concept dat koken met kinderen leuk en educatief maakt.

Bloemenkinderen

© iStock

Interieurdecoratie werd nog belangrijker tijdens het in ons kot blijven. Droogbloemen maakten daarbij een comeback: ze verwelken niet en je kan er bovendien creatief mee aan de slag. Voor de (kleine en grote) amateur kwamen er gelukkig enkele leuke DIY-boeken uit. Zelf een hippe krans van droogbloemen maken voor de tienerkamer? Makkelijk, met de instructies van bloemkunstenaar Bex Partridge. Wij publiceerden een van haar tutorials. Of ga voor het perfecte bohoboeket met de duidelijke instructies van florist Loes van Look. Je maakt het zo kerstig als je zelf wil.

Clean (out the fridge) beauty

© iStock

Nog een grote DIY-trend, maar dan in de beautywereld: zelf je beautyproducten fabriceren. Ga samen aan de slag met de inhoud van de fruitmand, koel- of voorraadkast en maak zelf jullie natuurlijke skincare. Mijn kind, schoon kind!

Zelf skincare maken met ingrediënten uit je keukenkast

De beste spelletjes

© iStock

Tijdens de opeenvolgende lockdowns bleven creatieve professionals wat op hun honger zitten. Daarom deden ze virtueel hun ding. Resultaat: een flink online aanbod van leuke spelletjes, doe-opdrachten en creatieve uitdagingen die kinderen (en volwassenen) uren zoethouden.

Daarnaast bestaat er een hele resem bordspelen waarmee de vakantie zo om is. Ben je veroordeeld tot thuiswerk tijdens de afkoelingsweek? Geen nood: we vonden vijf spelletjes die je kinderen zelfstandig kunnen spelen én zes snelle spelletjes met simpele spelregels voor tijdens je koffiepauze.

Niemand kijkt er naar uit om de kinderen drie weken lang voor een scherm te deponeren. Knack Weekend zocht en vond daarom een hele rist activiteiten om je kroost - al dan niet zelfstandig - geboeid bezig te houden. Extra troef: je hoeft er je huis niet voor uit, 100% quarantaine- en thuiswerkproof dus.Knutsel als een kunstenaarKnutselen is de vakantie-activiteit bij uitstek maar soms is - ook bij ons - de inspiratie wat zoek. Daarom vroegen we twaalf Belgische kunstenaars - van Koen Vanmechelen tot Adelheid De Witte - om originele (én mooie!) knutseltips. Een nieuw kunstwerk voor je huis of als kerstcadeau? Haal het materiaal alvast boven!Twaalf knutseltips van kunstenaarsDagelijkse kost 2.0Heeft al het speelgoed zijn aantrekkingskracht verloren en hangen je kinderen lamlendig rond je benen in de keuken? Betrek ze ineens bij de activiteit. Knack Weekend verzamelde enkele makkelijke recepten en tips om koken met kleinere kinderen gezellig te maken. Nog een tip: startup FunFoo lanceerde een foodbox-concept dat koken met kinderen leuk en educatief maakt.BloemenkinderenInterieurdecoratie werd nog belangrijker tijdens het in ons kot blijven. Droogbloemen maakten daarbij een comeback: ze verwelken niet en je kan er bovendien creatief mee aan de slag. Voor de (kleine en grote) amateur kwamen er gelukkig enkele leuke DIY-boeken uit. Zelf een hippe krans van droogbloemen maken voor de tienerkamer? Makkelijk, met de instructies van bloemkunstenaar Bex Partridge. Wij publiceerden een van haar tutorials. Of ga voor het perfecte bohoboeket met de duidelijke instructies van florist Loes van Look. Je maakt het zo kerstig als je zelf wil. Clean (out the fridge) beautyNog een grote DIY-trend, maar dan in de beautywereld: zelf je beautyproducten fabriceren. Ga samen aan de slag met de inhoud van de fruitmand, koel- of voorraadkast en maak zelf jullie natuurlijke skincare. Mijn kind, schoon kind!Zelf skincare maken met ingrediënten uit je keukenkastDe beste spelletjesTijdens de opeenvolgende lockdowns bleven creatieve professionals wat op hun honger zitten. Daarom deden ze virtueel hun ding. Resultaat: een flink online aanbod van leuke spelletjes, doe-opdrachten en creatieve uitdagingen die kinderen (en volwassenen) uren zoethouden.Daarnaast bestaat er een hele resem bordspelen waarmee de vakantie zo om is. Ben je veroordeeld tot thuiswerk tijdens de afkoelingsweek? Geen nood: we vonden vijf spelletjes die je kinderen zelfstandig kunnen spelen én zes snelle spelletjes met simpele spelregels voor tijdens je koffiepauze.