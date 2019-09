Xander Berbé zit sinds een auto-ongeval op zijn achttiende in een rolstoel. Dankzij het programma Over Winnaars werd zijn, naar de Chinese Muur gaan, werkelijkheid. Hij gunt alle andere mensen met een handicap hetzelfde: dat ze hun dromen waar kunnen maken.

Xander Berbé en vriendin Lena raken op hun achttiende betrokken bij een ernstig auto-ongeval. Xander breekt zijn nek en zit sindsdien in een rolstoel. Lena breekt haar bekken en is chronisch pijnpatiënt. Als jonge studenten hadden ze een droom om ooit op de Chinese Muur te wandelen. Die droom leek voorgoed in duigen te zijn gevallen, maar dankzij het programma Over Winnaars van Koen Wauters staan ze, tien jaar na het ongeval, op de Chinese Muur. Xander hoopt dat iedereen met een handicap zijn of haar droom kan waarmaken en dat hoeft niet altijd de Chinese Muur te zijn. 'Laten we beginnen met iedereen de juiste assistentie en hulp te geven zodat ze net als alle anderen een gewoon leven kunnen leiden,' zegt hij.

Het verhaal van Xander Berbé

Ondanks mijn handicap kan ik alles. Die gedachte flitst sinds Over Winnaars regelmatig door mijn hoofd. Samen met mijn beste vriendin Lena stonden we, tien jaar na ons auto-ongeval, op de top van de Chinese Muur. De zotte droom die we hadden als zorgeloze 18-jarigen werd waargemaakt dankzij de hulp van Koen Wauters en een geweldig team. Na onze trip ga ik weer werken en komt de realiteit binnen.

Nooit gedacht

Tien jaar geleden was zo'n gedachte nooit bij me opgekomen. Lena en ik waren net het studentenleven aan het ontdekken toen een auto-ongeval ons leven omgooide. Op weg naar een feestje komen we in botsing met een 4x4. Lena en ik zitten op de achterbank. Zij breekt haar bekken en is chronisch pijnpatiënt. Ik breek mijn nek, ben sindsdien verlamd vanaf de borst en zit in een elektrische rolstoel. 'Fuck, ik ga nooit meer kunnen werken, alleen wonen of iets betekenen' dacht ik meteen toen ik de ernst doorhad.

Xander Berbé © Xander Berbé

Een paar maanden daarvoor lachte het leven ons nog toe. Lena en ik zijn altijd de beste vrienden geweest. Na ons middelbaar gingen we samen op reis. Een trekvakantie door Frankrijk. Hele dagen stappen, kamperen langs de kant van de weg en filosofische tienergesprekken voeren. 'Dit is fantastisch, gaan we toch nog doen?' vraagt Lena, 's avonds laat, uitgeput in ons tentje. 'Ja zeker! Wat denk je van de Chinese Muur?' We lachen met het idee maar zijn ervan overtuigd. We doen dat gewoon.

In de jaren na ons ongeval proberen we ons leven weer op poten te krijgen. Lena worstelt met de pijn maar laat het haar niet tegenhouden. Ik bouw aan een leven als iedereen. Gaan studeren, alleen wonen en gaan werken. Die droom, daar denken we niet direct meer aan. En dan schrijven we ons in een zotte bui in voor Over Winnaars, het programma op VTM waarin Koen Wauters de droom van mensen met een handicap waarmaakt. 'Naar de Chinese Muur met een pijnpatiënt en ne zware gehandicapte, dat lukt nooit', lachen we. Tot Koen Wauters plots met een cameraploeg voor de deur staat.

Gehandicapt, ikke?

Ondertussen heb ik goed leren leven met mijn handicap. Oké, ik kan niet alles. Geen boterham smeren, pintje ontkurken of zelf in bed springen. En ik heb het soms moeilijk. Als ik wekenlang in bed moet liggen met een doorligwonde. Als ik duizend-en-één dingen moet vragen aan mijn moeder. Als ik twee uur heen en terug pendel met de trein naar mijn werk omdat ik niet genoeg assistentie heb om elke dag met de auto naar het werk te gaan.

Maar ik voel me zo goed dat ik gewoon kan gaan werken, net als iedereen. Dat ik in de buurt van familie en vrienden kan wonen zonder dat zij me overal bij moeten helpen. En dat mijn zelfgekozen vrijwilliger me in bed helpt op het uur dat ik zelf wil. Dan voel ik me gewoon, niet gehandicapt.

Xander Berbé © Xander Berbé

Na tien jaar sta ik daar dan, op de top van de Chinese Muur. Samen met Lena, Koen en Glenn, die me op zijn rug naar boven gedragen heeft. Een ongelooflijke tocht en een ongelooflijk gevoel. Ik besef dat we blij mogen zijn waar we nu staan. Op de Muur maar vooral in het leven. Eigenlijk ben ik wel een chansard, denk ik.

Back to work

Mijn eerste werkdag na Over Winnaars vertel ik mijn collega's op Onafhankelijk Leven enthousiast over het avontuur. Hoe zwaar maar indrukwekkend het was. Hoe ik bovenop de Chinese Muur samen met Lena toch een beetje emotioneel werd, stel je voor. En hoe ik misschien halfnaakt op tv kom, ai ai.

Bij Onafhankelijk Leven komen we op voor de rechten van mensen met een handicap en we helpen hen hun leven zelf in handen te nemen. We moeten zelf kunnen kiezen waar we wonen, werken, hoe laat we in bed gaan en wie ons daarbij helpt. Het is pas sinds mijn handicap dat ik besef dat dit zeker geen evidentie is. Voor mezelf maar ook voor duizenden mensen met een handicap die wachten op hulp van de overheid. De strijd om mensen met een handicap een gelijke plek in onze samenleving is voor mij heel belangrijk geworden.

20.000 mensen met een handicap wachten

Vandaag wachten 20.000 mensen met een handicap op de hulp waar ze recht op hebben. Gemiddeld staan mensen 5 jaar op de wachtlijst, maar vaak ook langer. Dat willen we aanklagen. Want het is een schande dat vandaag nog zoveel mensen en families zo lang moeten wachten. Ze wachten niet op hulp om eindelijk die wereldreis te maken waar ze van dromen. Maar gewoon, net als iedereen, hun leven in eigen handen te nemen.

Xander Berbé © Xander Berbé

Ik lanceer een simpel berichtje op onze facebook-pagina. Wie staat er op de wachtlijst en wil getuigen? Tientallen mails krijg ik en wat achter de wachtlijst schuilt wordt pijnlijk duidelijk. Mensen die 8 jaar, 10 jaar en 16 jaar wachten. Kinderen met een handicap die naar een gewone school willen gaan met een assistent. Families die in de miserie zitten. Die hun jaarbudget in het rood zien gaan omdat ze toch een gewoon leven willen voor hun kind met handicap. Damn, dat is de realiteit. En zo zijn er duizenden.

Het hoeft niet altijd de Chinese Muur te zijn

Ik hoop vurig dat élke persoon met handicap zijn of haar droom kan waarmaken. Iedereen de Chinese Muur op! Maar laten we beginnen met iedereen de juiste assistentie en hulp te geven zodat ze net als iedereen een gewoon leven kunnen leiden. Het wordt dringend tijd. De enigen die hier verandering in kunnen en moeten brengen zijn de ministers die aan onze volgende Vlaamse Regering sleutelen. Zij moeten politieke moed tonen om de duizenden mensen met een handicap uit de marge van onze samenleving te halen. Daar hebben we recht op.

Xander Berbé