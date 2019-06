Op 8 juni is het World Oceans Day. Een dag waarop vele bedrijven hun steentje willen bijdragen aan het milieu. In eigen land slaat jeansmerk Wrangler de handen in elkaar met de Antwerpse haven voor een schoonmaakactie.

World Oceans day is een dag waarop wereldwijd wat meer aandacht besteed wordt aan de gezondheid van de oceaan. Elk jaar produceren we meer dan 311 miljoen ton plastic dat grotendeels niet gerecycleerd kan worden en dat door wind, riolen, grachten en rivieren in de zee terecht komt. Deze 'plastic soep' vormt een grote bedreiging voor het zeeleven dat erin verstrengeld raakt of het opeet.

Over de hele wereld slaan organisaties de handen in elkaar om samen plastic uit de zee te halen. Wrangler probeert stappen te zetten naar een duurzamere manier van werken, aangezien het produceren van jeansbroeken zeer watervervuilend is. Een van hun acties is het schoonmaken van de Scheldeoever op 8 juni in samenwerking met de Antwerpse haven. Alvast een stap in de goede richting. Daarnaast lanceerden ze Indigood, een nieuw, innovatief verfproces waarbij katoendraad wordt gekleurd met schuim en er dus geen water wordt verbruikt. Ze maken het proces beschikbaar voor alle merken die er gebruik van willen maken.

Het evenement gaat door op 8 juni tussen 9 en 12u, te beginnen bij de Scheldelaan 2040. Wil jij ook de handen uit de mouwen steken voor een properdere Schelde? Mail dan naar rosanne@ivylee.be