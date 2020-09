Tijdens de World Cleanup Day komen wereldwijd miljoenen mensen uit hun kot om de planeet wat schoner te maken.

De Proper Strand Lopers, een vzw die afgelopen zomer opruimacties organiseerde aan de kust, doopt die dag tot Proper Strand Dag. Op vier locaties aan de kust zullen ze zwerfafval verzamelen.

World Cleanup Day begon in 2008 in Estand en is ondertussen een wereldwijde actie met opruimacties in 180 landen. Ook bij ons zal zaterdag heel wat afval worden geruimd.

'Het is al de derde keer dat we meedoen met de World Cleanup Day. We hebben al heel wat ervaring met opruimacties, ook in coronatijden. Daarom kiezen we ervoor om onze gekende formule op World Cleanup Day licht te wijzigen en er onze allereerste Proper Strand Dag van te maken', klinkt het bij de organisatie.

Coronaproof opruimen

In Oostende, Nieuwpoort, Bredene en Blankenberge organiseren de Proper Strand Lopers zaterdag een coronaproof bubbelopruimactie. Vrijwilligers van Proper Strand Lopers zullen erop toezien dat alles veilig verloopt en het nodige materiaal uitdelen. 'Met deze Proper Strand Dag sluiten we onze zomerwerking symbolisch af en maken we het strand samen winterklaar', besluiten de Proper Strand Lopers.

Vorig jaar focuste de World Cleanup Day op rivieren. Toen verzamelden zo'n vijfduizend vrijwilligers meer dan zestig ton afval langs de Schelde, de Maas en de zijrivieren.

