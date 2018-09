World Cleanup Day lokt veel vrijwilligers: 'Meer dan een afvalzak, een handschoen en 10 minuten van je tijd is er niet nodig'

België is één van de landen die deelnemen aan World Cleanup Day. Voorlopig zijn er 253 lokale opruimacties, goed voor meer dan 31.000 vrijwilligers. 'Maar er komen nog elke dag minstens 100 deelnemers bij', zegt Valérie de Groote, co-teamleider van World Cleanup Day in België.

Delen Mensen behoren tot de enige soort die erin geslaagd is iets in het leven te roepen waar de rest van het ecosysteem niets mee kan aanvangen: afval. Heidi Solba, lid van het World Cleanup Day-team

De organisatoren zijn ambitieus. Bedoeling is de grootste burgeractie in de geschiedenis op de been te brengen, hetzij in elk van de 150 deelnemende landen 5 procent van de bevolking. Concreet voor ons land betekent dat de mobilisatie van 550.000 mensen.

10 minuten van je tijd

'We begrijpen dat niet iedereen de tijd of de mogelijkheid heeft om mee te doen aan één van de opruimacties', aldus de Groote. 'Maar we lanceren via sociale media een oproep dat iedereen zaterdag 10 minuten in zijn eigen straat aan de slag zou gaan. Meer dan een afvalzak, een handschoen en 10 minuten van je tijd is er niet nodig om onze planeet properder te maken.'

Het doel van World Cleanup Day gaat verder dan vuilnis opruimen. 'Het strand en openbare plaatsen opruimen klinkt als oude wijn in nieuwe zakken. Maar onze missie gaat verder', zegt Heidi Solba, lid van het World Cleanup Day-team dat het initiatief wereldwijd coördineert.

'We willen het probleem voor eens en altijd een halt toeroepen. Mensen behoren tot de enige soort die erin geslaagd is iets in het leven te roepen waar de rest van het ecosysteem niets mee kan aanvangen: afval.'

'Tachtig procent van het plastic dat vandaag op onze oceanen ronddobbert, komt van het land. Daar moeten we dus mee starten, hand in hand met de lokale gemeenschappen.'

Wie nog een eigen opruimactie wil registreren, kan dat via de website. Aangeven dat je opruimt voor eigen deur, kan door je als 'aanwezig' te markeren op het speciaal gemaakte Facebookevent.