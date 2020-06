Investeren en beleggen zijn nog vaak een mannenzaak. Een Deense start-up die daar verandering in wil brengen, is dit jaar de Europese laureaat van het Cartier Women's Initiative.

Vrouwelijk ondernemerschap belonen in alle mogelijke sectoren: dat is sinds 2006 het doel van het Women's Initiative van Cartier. Elk jaar duidt het Franse luxehuis op elk continent drie finalisten aan: vrouwelijke ondernemers met een positieve en duurzame sociale of ecologische impact. De finalisten ontvangen niet alleen financieel advies, strategiebegeleiding en bijscholingsmogelijkheden, maar worden door het merk ook met geldprijzen beloond: dertigduizend dollar voor de tweede en derde finaliste van elk continent, honderdduizend dollar voor de laureate.

Niet thuis in investeren

'Kansen creëren voor vrouwen en hen empoweren is niet alleen juist, het geeft ook aan wie we zijn', zei CEO van Cartier Cyrille Vigneron bij de voorstelling van de nieuwste laureaten deze week in Parijs. 'We staan als maison stevig in de realiteit en kijken met een open blik naar de wereld.'

De 21 bekroonde ondernemers bestrijken ook dit jaar uiteenlopende namen, van technologie en de designwereld tot de voedingssector. Veel aandacht ging echter naar de Europese finaliste Anna-Sophie Hartvigsen, de Deense oprichtster van Female Invest, een start-up die vrouwen wegwijs maakt in investeren en beleggen.

De genderongelijkheid in die activiteiten is gigantisch: bijna zeventig procent van de investeerdersfirma's bestaat uitsluitend uit mannen, maar een op de tien private-equity- en durfkapitaalbedrijven wordt door een vrouw geleid, terwijl slechts één op de zeven beleggers een vrouw is. Die ongelijkheid houdt zichzelf in stand, zegt Hartvigsen: 'Vrouwen hebben geen zin om te leren over investeren in een door mannen en jargon gedomineerde workshop. Ze willen onder gelijkgestemde mensen zijn, ergens waar ze zich thuisvoelen en niet op een denigrerende manier toegesproken worden.'

Financiële gelijkheid

Dat onevenwicht heeft verstrekkende gevolgen. Zo hebben vrouwelijke ondernemers het over het algemeen moeilijker om potentiële investeerders en beleggers - vooral mannen dus - warm te maken voor hun ideeën, en dus ook om kapitaal te genereren. Onder het motto 'door vrouwen, voor vrouwen' proberen onder meer het Belgische We Are Jane-fonds en het Nederlandse Borski Fund de verhoudingen recht te trekken, maar in vele landen en sectoren is momenteel maar vijf à tien procent van de start-ups die financiering ophalen (mee) opgericht door een vrouw.

Daarnaast versterkt het gebrek aan vrouwelijke investeerders en beleggers de genderongelijkheid op financieel vlak. Volgens Female Invest loopt het gemiddelde vermogen van gepensioneerde vrouwen in de leeftijdscategorie 70 tot 79 jaar maar liefst 35 procent achter op dat van mannen. 'Financiële gelijkheid is een voorwaarde voor gelijkheid in alle andere aspecten van het leven', onderstreept oprichtster Anna-Sophie Hartvigsen.

Digitaal leerplatform

Female Invest brengt vrouwen samen op events waarop informatie en workshops rond investeren en beleggen worden aangeboden. De bijeenkomsten gaan meestal 's avonds door en in een informele sfeer, met muziek, een drankje en snacks. Bezoekers mogen zich laten vergezellen en moeten zich niets aantrekken van een dresscode, een formule die tot nog toe meer dan twintigduizend vrouwen aantrok.

Daarnaast omvat Female Invest een digitaal leerplatform en krijgen leden tips en incentives om daadwerkelijk te investeren. 'Het gebrek aan vrouwelijke beleggers is een kwestie van rolmodellen en op maat gesneden opportuniteiten', zegt Hartvigsen, 'niet van vaardigheden of interesse.'

