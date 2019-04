'Wie doorgrondt op volwassen leeftijd nog de ziel van het kind dat hij geweest is?'

Kinderen raken door de gekste dingen gefascineerd. Columnist Jean-Paul Mulders vraagt zich af hoe dat komt.

Een vriendin stuurt mij een foto van jachtvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. 'Ik was gisteren bij mijn ouders,' schrijft ze, 'waar ik oude dozen moest doorploegen. In een doos van toen ik tien was, vond ik deze poster. Ik dacht: die hou ik voor Jean-Paul.'

...