Seksuele en reproductieve zorg is wereldwijd verbeterd in de afgelopen vijfentwintig jaar. Maar nog altijd sterven dagelijks 830 vrouwen tijdens de bevalling. Minstens 33.000 meisjes worden tot een huwelijk gedwongen en 11.000 meisjes genitaal verminkt.

Vandaag begint in Nairobi de International Conference on Population and Development (ICPD), de eerste top na de VN-conferentie in 1994 in Caïro over seksuele zorg.

Doel van de top is de beloften van Caïro nieuw leven in te blazen. 'De top is een oproep tot actie om het proces dat we in 1994 voor ogen hadden, te versnellen', zegt Arthur Erken, een van de drie voorzitters. Hij zegt dat bij deze ICPD-top de nadruk ligt op een 'verschuiving van een getalsmatige benadering van ontwikkeling naar het centraal stellen van mensen, hun behoeften en wensen.'

Beloften

De top vindt vijfentwintig jaar na de conferentie in 1994 plaats. Helaas, zegt Erken, zijn de beloften van destijds voor miljoenen meisjes en vrouwen wereldwijd niet in vervulling gegaan. 'De wereld die we in Caïro in gedachten hadden, is geen realiteit geworden.' In die wereld zouden vrouwen en meisjes wereldwijd toegang hebben tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg, inclusief veilige zwangerschap, geboorte, gezinsplanning en vrij zijn van alle vormen van geweld en schadelijke praktijken.

We moeten het proces versnellen

Andere experts, zoals Beatrice Okundi, plaatsvervangend directeur van de National Council for Population and Development (NCPD), bevestigen dat het in feite gaat om gendergelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen en meisjes.

Het versnellen van de belofte van Caïro betekent bewustwording creëren over de relatie tussen bevolkingsgroei en duurzame ontwikkeling, legt Okundi uit. 'Als er in Kenia, zoals in de afgelopen tien jaar, jaarlijks een miljoen mensen bijkomen, moet de economie met dubbele cijfers groeien', zegt ze. 'Nu is dat 5,7 procent per jaar.'

Vijf thema's

Erken zegt de top is opgezet rond vijf thema's: universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, het financieren van de ICPD-agenda, het benutten van demografisch dividend, een einde aan gendergeweld en schadelijke praktijken en het in stand houden van het recht op seksuele en reproductieve zorg, ook in humanitair moeilijke situaties.

Lees ook: De onzichtbare vrouw: hoe de wereld is afgestemd op mannen

De top wil ook moedersterfte, geweld tegen vrouwen en meisjes (inclusief kindhuwelijken en genitale verminking) en ongewenste zwangerschappen terugdringen tot nul. 'ICPD25 gaat ook over het in kaart brengen hoeveel deze drie nullen regeringen en partnerorganisaties kosten en hoe hiervoor innovatieve financieringsmethoden gebruikt kunnen worden', zegt Okundi.

Corruptie

Angela Nguku, directeur van White Ribbon Alliance, een internationale coalitie voor veilig moederschap, heeft echter bescheiden verwachtingen van de top. Ze stelt dat er geen behoefte is aan nieuwe beloften of engagementen. 'We moeten afmaken wat in Caïro in gang gezet is, door obstakels van ons pad te verwijderen, met name corruptie', zegt ze. Nguku stelt dat verduistering van publiek ontwikkelingsgeld al die jaren de realisering van de beloften in de weg heeft gezeten.

'Hopelijk is dit de laatste ICPD-conferentie.'

'Op dit continent wordt de ICPD-agenda niet uitgevoerd. Niet omdat er gebrek is aan geld, maar omdat er gebrek is aan leiderschap en goed bestuur. Het geld moet besteed worden aan de doelen waarvoor het bestemd is', zegt ze.

De deelnemers aan de top spreken echter over nieuwe engagementen die moeten leiden tot het bereiken van de ICPD-doelen.

Te traag

ICPD25 vindt van 12 tot 14 november plaats in Nairobi en brengt meer dan 6000 afgevaardigden samen uit minstens 164 landen, inclusief vertegenwoordigers van burgerorganisaties, het bedrijfsleven, religieuze organisaties, inheemse groepen, internationale financiële instituten, mensen met een handicap, jongeren en anderen.

'De top is geen platform waar oplossingen worden voorgeschreven aan landen en afgevaardigden', zegt Erken. 'Het is een kans voor regeringen en andere partners om zich te engageren en het proces eigen te maken.'

Experts geven aan dat in de afgelopen vijfentwintig jaar grote vooruitgang is geboekt. Ze benadrukken echter ook dat die vooruitgang sneller moet gaan, willen de doelen voor 2030 gehaald worden. 'Het moet niet nog eens vijfentwintig jaar duren', zegt Erken. 'Hopelijk is dit de laatste ICPD-conferentie.'