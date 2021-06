Op zondag 20 juni wordt voor de twintigste keer Wereldvluchtelingendag gevierd.

Op Wereldvluchtelingendag voeren armoede- en vluchtelingenorganisaties traditioneel symbolische acties om het lot van vluchtelingen in de verf te zetten. Dit jaar staat Wereldvluchtelingendag in het teken van de moed en ambities van jonge vluchtelingen.

'Jongeren met een vluchtverhaal zijn nieuw in de Belgische samenleving, en ondervinden daarbij soms moeilijkheden in een nieuw thuisland met nieuwe taal en cultuur. Ze krijgen te maken met vooroordelen, discriminatie, pestgedrag en uitsluiting op basis van uiterlijke kenmerken en voelen zich soms niet welkom. Ze voelen zich vaak "de andere". Veel van hen lijden daarom onder psychosociale druk', zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De organisatie zette daarom onder andere het jongerenproject Ananas op de rails, wat in het Arabisch 'Ik ben mensen' betekent. Daarnaast organiseert Vluchtelingenwerk Vlaanderen ook de campagne 'De Geluksbrengers', waarbij zowel de jongeren als mensen die hen bijstaan in de kijker worden gezet. Bedoeling is om op die manier de beeldvorming over jonge vluchtelingen in positieve zin te veranderen.

Op Wereldvluchtelingendag wordt ten slotte ook de slotshow 'Young voices breaking borders' georganiseerd, waar twee jonge vluchtelingen hun dromen en ambities uit de doeken zullen doen. (Belga)

