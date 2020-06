Ann De Bisschop (52) woont in Meise en werkte meer dan 25 jaar in de media. Ze is nu consultant en keynotespreker omtrent welzijn op het werk. Deze maand verscheen haar tweede boek, Wellbeing = winst.

Ik heb contact met mensen nodig. De ironie wil dat ik na de Europese toetreding van Portugal in 1986 voor een opleiding tot tolk Engels-Portugees koos, terwijl een tolkcabine en individueel vertaalwerk absoluut niets voor mij zijn. Uiteindelijk rolde ik met mijn salesskills in de media, maar vandaag is geen enkel diploma zaligmakend. In zowat elke job moet je nu al doende leren en jezelf blijven ontwikkelen.

...

Ik heb contact met mensen nodig. De ironie wil dat ik na de Europese toetreding van Portugal in 1986 voor een opleiding tot tolk Engels-Portugees koos, terwijl een tolkcabine en individueel vertaalwerk absoluut niets voor mij zijn. Uiteindelijk rolde ik met mijn salesskills in de media, maar vandaag is geen enkel diploma zaligmakend. In zowat elke job moet je nu al doende leren en jezelf blijven ontwikkelen. Ik ben op mijn best wanneer ik het beste uit anderen haal. Een team inspireren en motiveren: als commercieel directeur van Medialaan van 2001 tot 2015 genoot ik daar enorm van. In het directiecomité was ik daar ook meer mee bezig dan anderen: een van mijn eerste vragen was altijd hoe het met onze mensen ging, het belangrijkste kapitaal van élke onderneming. Ik gruw van clichédenken, maar ik zat er als vrouw tegenover elf mannen - zo'n onevenwicht laat zich voelen. Een gouden stoel verlaten vergt moed. Medialaan had me in 2016 gevraagd om de radiozenders te gaan leiden, een blijk van waardering waar ik moeilijk nee op kon zeggen. Alleen was ik in die functie meer met cijfers bezig dan met mensen, en dat wreekte zich. Ik sliep maandenlang nog slechts enkele uren per nacht en kreeg last van mijn nek en rug, maar negeerde al die signalen. Tot ik plots een hyperventilatieaanval kreeg, een akelige ervaring waar ik nu dankbaar voor ben. De maanden daarna ging ik inzien dat ik verkeerd bezig was en dat we als bedrijf meer konden doen voor het welzijn van onze medewerkers, waarop ik de kans kreeg om de eerste directeur wellbeing te worden. Onzekerheid is vandaag een zekerheid. Ik had me de lancering van mijn tweede boek anders voorgesteld, maar uitstellen was geen optie, nu mensen bezorgd zijn over de toekomst en veel bedrijven medewerkers moeten laten gaan. Die ontslagen zullen ook een weerslag hebben op zij die blijven, want minder mensen zullen samen meer werk moeten verrichten. Inzetten op hun mentale en fysieke gezondheid is dus belangrijker dan ooit. Niet met dure fitnesszalen die alleen overtuigde sporters bekoren of met wat losse flodders, maar door middel van een echt welzijnsbeleid dat gezonde werkgewoonten stimuleert. De slimste van de groep is niet altijd de beste teamleider. Goed leiderschap gaat niet over je IQ, maar over je omgang met mensen en luistervaardigheid, over weten wat er leeft op de werkvloer. Veel leidinggevenden hanteren ook nog een controlerende managementstijl, terwijl die al lang niet meer werkt en absoluut niet past bij telewerken. Mensen presteren beter wanneer je hun vertrouwen en empowerment schenkt. Hoe dan ook zijn leidinggevenden cruciaal in een welzijnsbeleid. Wanneer medewerkers zich niet goed voelen in een job en opstappen, is dat vaak uit onvrede met hun baas. Ik moet op mijn eigen benen staan. Ik ben al jaren gelukkig getrouwd, maar ik heb altijd geweten dat ik financieel onafhankelijk wilde zijn. Ik ben er trots op dat onze kinderen ook zo in het leven staan: zelfstandig en assertief. Ze willen op eigen kracht vooruitkomen, en dat hebben we ook altijd aangemoedigd. We zijn er voor hen als het nodig is, maar je bewijst kinderen geen dienst door steeds hun hand vast te houden. Je bent niet geloofwaardig als je zelf het slechte voorbeeld geeft. Een manager kan niet zeggen dat het welzijn van zijn team belangrijk is en dan continu lunchmeetings en late vergaderingen organiseren. Ook als keynotespreker moet ik zelf volledig doordrongen zijn van wat ik vertel, want authenticiteit is het enige dat werkt. Toch moet ik mezelf soms herinneren aan de adviezen die ik anderen geef. Ik ben heel bewust bezig met gezond eten, bewegen, singletasken, korte rustpauzes nemen en genoeg slapen, maar mijn job is ook mijn passie. Als je werk aanvoelt als een plezier, dan werk je al snel te hard.