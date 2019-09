Beklijvende expo's vind je niet enkel in de grote centrumsteden. Ook De Garage in Mechelen heeft qua actuele kunst heel wat te bieden. Nog tot november stellen Debby Huysmans, Goele De Bruyn en Daan Gielis er nieuw werk tentoon.

In de Garage in Mechelen kan je terecht voor drie solotentoonstellingen van Belgisch talent. Debby Huysmans, Goele De Bruyn en Daan Gielis hebben er elk tot zeventien november een solotentoonstelling lopen.

Soft Fire - Goele De Bruyn

Goele De Bruyn (°1963) werd opgeleid in de schilderkunst, maar houdt niet vast aan één kunstvorm en maakt ook installaties en sculpturale werken. De Bruyn laat met de expo Soft Fire haar kijker nadenken over het contrast tussen huishoudelijke activiteiten, zoals borduren, en gewelddadige thema's. Het vertrekpunt van de tentoonstelling is een reeks prints op borduurstramien, een techniek die verwijst naar borduurdoeken waar het patroon al op geprint is. De geweer- of kanonschoten zijn meestal details van een jachttafereel of een veldslag op borduurwerken of wandtapijten. Daarnaast stelt de kunstenares enkele oudere werken tentoon, die in deze context een nieuwe betekenis krijgen.

Flotsam - Debby Huysmans

Fotografe Debby Huysmans (°1980) toont ons in deze expo beelden waarin het verborgene zichtbaar wordt en het imperfecte geperfectioneerd. Het verhaal achter de tentoonstelling - en het bijhorende boek - is intrigerend. Tijdens een wandeling stootte Huysmans op een van de grootste artificiële grottencomplexen van West-Europa. Het negentiende eeuwse ondergrondse complex werd in eerste instantie gebruikt door de baron voor feestjes. Later zetelde er nog een speleologische vereniging en in de jaren zestig werd er een natuurhistorisch museum geopend. De fotografe was gefascineerd door de artificiële grot en merkte tijdens het fotograferen enkele paradoxen op. Stap tijdens deze tentoonstelling de bevreemdende wereld binnen van het ondergrondse.

You Won't Get What You Want - Daan Gielis

In de solotentoonstelling 'You Won't Get What You Want' loodst Daan Gielis (°88) ons langs de underground skatecultuur en de taal der emoji. In zijn werken verkent de artiest de tegenstrijdige emotionele, communicatieve en sociale systemen die de huidige maatschappij vormen. Hoewel ze tegenstrijdig zijn, gedijen deze systemen ook - net omwille van hun interne tegenstrijdigheden. Op die manier verwijst hij naar de moeilijkheid die veel mensen ervaren om samenhang te vinden in hun leven. Precies die worsteling wordt gedocumenteerd in de expo. Verwacht geen makkelijke oplossingen voor de tegenstrijdige gevoelens die elkaar in leven houden.