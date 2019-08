Dansen, smullen en ontdekken: we zochten voor jullie de leukste festivals, expo's en evenementen om in je agenda te markeren. Van WECANDANCE tot een originele plantenmarkt. Er valt voor iedereen wat te beleven.

Pois Chiche

De Marollen kregen er begin juli al een fijn adresje bij, maar echt officieel wordt het pas op zaterdag 10 augustus: dan geeft Pois Chiche een heus openingsfeest. Daarmee wil de gloednieuwe Midden-Oosterse foodbar iedereen bedanken die tijdens de voorbereiding heeft meegeholpen. De klassiekers als falafel, sabih en hummus krijgen gezelschap van heerlijke huisbereide drankjes. Ga gerust eens piepen tijdens het openingsfeest, of ontdek de nieuwe plek later in alle rust.

Kapellemarkt 15, Brussel.poischiche.be

Wecandance zorgde ook voor sweaters © Wecandance

WECANDANCE

De zevende editie van WECANDANCE staat in het teken van de Safari Nomads. Laat dat ook meteen de briefing voor je outfit zijn, want tijdens het beach boutique festival doet iedereen z'n uiterste best om in thema te zijn. Uiteraard mag je dat zelf inkleden zoals je wil, want 'you do you' is het heersende motto. De organisatoren voegden dit jaar een dag én een podium toe, voor een grotere editie vol muziek, culinaire hoogstandjes en mode. Dansen doe je op de beats van Pachanga Boys en Kölsch en de bezwerende stemmen van Tessa Dixson, Sylvie Kreusch, Tsar B en Charlotte Adigéry. Smullen kan je onder andere bij Sergio Herman en de foodtruck van Jean sur Mer.

9-11 augustus, Zeebrugge. Wecandance.be

Kleurrijke bloemen © Getty

Op ontdekking in de Kleurentuin

Kom volledig tot rust in de tuinen van het Arboretum Kalmthout. Tijdens de zomer is het er immers een feest van kleur. Spot er Kaapse lelies in de Blauwe tuin, daglelies in de borders van de Gele tuin, pluimhortensia's in de Witte tuin, felgekleurde dahlia's in de Rode tuin, exotische zomerbloeiers in de vlindertuin. Deze planten en bloemen zijn niet alleen een streling voor het oog, het zijn ook voedselrijke plekken voor vele vlinders en andere insecten. Ook de bijen vinden vlotjes hun weg vanuit de bijenkasten op en rond het domein naar de bloemen.

Nog tot 31 augustus

Heuvel 8, 2920 Kalmthout. Arboretumkalmthout.be

Yoga © Getty

Yogalife

Van 8 tot 11 augustus strijkt in Laarne de zevende editie van het Yogalife Festival neer. Daarvoor komen yogi's uit verschillende stromingen en van over heel Europa hun passie voor yoga en meditatie delen. Wie even moet bekomen van al die neerwaartse honden en kamelen, kan tussendoor terecht bij allerlei foodstandjes voor een gezonde maaltijd. Die zit overigens inbegrepen in de prijs van het dagticket. Het gaat de organisatoren immers niet om winst maken, maar wel om een 'unieke community te vormen binnen de festivalwereld'.

Jeugdherberg De Valk, Mellestraat 18, Laarne.Yogalifefestival.be

Huiskamerplanten © Getty

Plezante planten

Mag het voor jou wel eens wat meer zijn dan een sanseveria en ficus? Dan kan je van 15 tot en met 18 augustus terecht in de pop-up PUP voor Plezante en Uitzonderlijke Planten in Elsene. Groene kamerplanten vormen er de kern van het verhaal, al kunnen deze best ook grijs, roze of geel zijn. Behalve een erg divers aanbod aan planten vind je er ook nog eens lokaal talent in de vorm van DJ's, chefs en creatievelingen in macramé, kunst en boeketten. Noteer alvast de workshops van 't Buurmeisje over de algemene basis van planten onderhouden en over het vermeerderen van je urban jungle. Wil je alles weten over Kokedama? Urban Jungle Flagey komt alle geheimen toelichten op vrijdagavond. Ook de wondere wereld van terrariums en natuurstenen wordt uitgelegd door Gemsy Terrarium.

Rue Fritz Toussaint 8, Elsene. Pupplants.store

Lees ook: Kunst aan de kust: heerlijk mijmeren bij een beeld van Antony Gormley

Christian Dotremont © Gf

Expo Christian Dotremont

Samuel Vanhoegaerden Gallery in Knokke brengt een overzichtstentoonstelling van het werk van de Belgische kunstenaar, dichter en CoBrA-stichter Christian Dotremont (1922 - 1979).

Samen met onder andere Corneille, Constant en Karel Appel stichtte Dotremont de kunststroming CoBrA op, een internationale beweging van schrijvers en schilders. Voorts staat Dotremont voornamelijk bekend als de uitvinder van de logogrammen; gedichten bestaande uit zelfverzonnen tekens die op zulke spontane manier neergeschreven werden dat ze ook een grafisch kunstwerk werden. Deze expo toont de persoonlijkheid en de evolutie in het werk van Christian Dotremont als dichter en kunstenaar aan de hand van logogrammen die hij maakte tussen 1962 en 1979.

Nog tot 22 september

Samuel Vanhoegaerden Gallery: Zeedijk 720, 8300 Knokke. Www.svhgallery.be

Het Havenhuis © Gf

Stads- en Havenfestival Part of Antwerp

Van 14 augustus tot 22 september vindt de derde editie van het stadsfestival Part of Antwerp plaats. Het doel? Het Eilandje als symbolische brug tussen haven en stad in de schijnwerpers plaatsen. Dit jaar staan er meer dan 25 evenementen gespreid over 5 weken op de planning. Het programma werd goed gevuld met comedy, street art, talks over stadsontwikkeling en mobiliteit en uiteraard culinaire verwennerij. Zo tekent Piet Huysentruyt present. De beroemde kok meert aan in het pop-uprestaurant Waterfront. Op het drijvende ponton kan je vijf weken langs de keuken van Likoké proeven. Piet Huysentruyt staat er samen met zijn zoon Cyriel en chef Anthony Stoop achter het fornuis.

Het Eilandje. Www.partofantwerp.be

'Birding' in het vogelreservaat Uitkerkse Polders

In de gratis te betreden Uitkerkse Polders wandel je in het grootste natuurgebied van West-Vlaanderen. Het weidse polderlandschap tussen Blankenberge, Wenduine en Zuienkerke biedt met zijn 1400 hectare een mooi aanbod van weilanden, grachten, rietkragen en zilte graslanden. Je strekt er kortom de benen in het typisch vlakke Vlaanderen, waar een zeebriesje je het ultieme gevoel van vrijheid bezorgt. Bovendien beheert Natuurpunt in de polders maar liefst 650 hectare weidevogelreservaat. Vogelspotters halen er dus zeker hun hartje op. Nestel je in de vogelkijkhutten of op de uitkijktoren en bewonder heel het jaar lang in alle rust de vogels. De Uitkerkse Polder heeft ook een bezoekerscentrum waar je kunt picknicken. Ideaal om te bezoeken met kleine kinderen, want het gebied is gemakkelijk te betreden met kinderwagens.

Bezoekerscentrum: Kuiperscheeweg 20 , 8370 Blankenberge. Uitkerkse-polder.be