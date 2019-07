Zin in een uitstapje, maar geen idee waarheen? Wij helpen je om het beste te maken van de zomerdagen. Van verrukkelijke zomerbars tot expo's: zet deze uitjes op je agenda.

Belgunique Makers Markt

De nationale feestdag wordt niet alleen in Brussel gevierd, ook Mechelen zet op 21 juli z'n beste beentje voor. Overdag kan je je verbazen over lokaal talent op de Belgunique Makers Markt waar lokale ontwerpers, brouwers en keramisten en juweliers hun creaties tentoon en te koop stellen. 's Avonds geniet je van een hapje en een drankje in de Kruidtuin onder de muzikale begeleiding van Jan Delvaux en dj Bobby Ewing tijdens een Belpop Bonanza-sessie.

Kruidtuin, Bruul 129, 2800 Mechelen

Safari Sundays in AIRcafé

Cocktails, dj's en simpele maar verfijnde hapjes. Dat is het concept achter de Safari Sundays in AIRcafé, het café van Sergio Herman dat op zondag tijdens de zomermaanden wordt ingepalmd door het We Can Dance-festival. De drankjes op de kaart zijn van de hand van mixologist Paul Morel, de hapjes zijn uiteraard bedacht door Sergio Herman himself. Tijdens het eten kijk je uit op de idyllische kustlijn van Cadzand terwijl de dj's à la Fred Nasen en Bafana & Palmera het beste van zichzelf geven in een sfeer die doet denken aan Ibiza.

Open op zondag in juli en augustus tussen 11 en 22 uur, Boulevard de Wielingen 49, Cadzand-Bad

. © WECANDANCE

Petanque en pastis

Je hoeft niet altijd naar de Provence om je in een Provençaalse sfeer te wanen. In de tuin van bibliotheek Permeke in Antwerpen kan je nog verschillende keren deze maand terecht om gewichtig te doen over stalen ballen, terwijl je nipt van een glaasje pastis. Wie minder de behoefte heeft om zijn innerlijke Franse bom(m/p)a boven te halen, kan ook Kubben en rosé drinken.

De Coninckplein 26, Antwerpen, Elke dinsdag- en donderdagavond van juli, van 18 tot 21 uur

Blind Gemuild

What happens on the Gentse Feesten, stays on the Gentse Feesten. Of dat hoop je toch, als je je na twee uur 's nachts nog op de Vlasmarkt bevindt. Dat is immers de plaats waar zoenlustigen elke nacht terechtkunnen voor een heuse muilmarathon. Onder het motto 'blinddoek aan en muilen maar' spoort Twoo bezoekers aan om zich te laten gaan met hun grote liefde, vriend, vage kennis of willekeurige omstaander. Liefde maakt blind.

Van 19 tot 28 juli, elke nacht vanaf 2 uur

. © Getty Images

Daydream expo

Vijftig jaar geleden, op 21 juli 1969, zet er voor het eerst een mens een voet op de maan. Terwijl Neil Armstrong zijn beroemde woorden spreekt, weerklinkt op de radio The Wallace Collection met wat achteraf hun grootste hit zal blijken. De toekomst van de mens ziet er stralend uit. Dat is de sfeer die zeven fotografen en kunstenaars willen doen herleven tijdens hun Daydream expo.

Hoogstraat 19, Gent, Van 20-24 juli, gratis toegang