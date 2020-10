Het weekblad Libelle bestaat vandaag precies 75 jaar. Wat begon als een papieren weekblad is intussen uitgegroeid tot een multimediaal platform dat zichzelf in de loop der jaren herhaaldelijk moest heruitvinden.

Met meer dan 953.000 lezers, kijkers en surfers is Libelle de afgelopen jaren getransformeerd tot een divers medium. Het aantal wekelijkse abonnementen op het papieren blad gaat nog steeds in stijgende lijn, wat indruist tegen de huidige markttrends. Het maandblad Libelle Lekker is intussen uitgegroeid tot het grootste in ons land.

De afgelopen jaren maakte Libelle verschillende evoluties door. Van naaipatronen over vrouwenemancipatie tot de hete hangijzers in onze maatschappij: er zijn weinig onderwerpen waarover het Weekblad de afgelopen decennia niet geschreven heeft. De rode draad? Een nauwe band met de lezers.

'Wij koesteren de band met onze lezers en laten hen voelen dat we hen graag zien', vertelt hoofdredactrice Karen Hellemans. 'Dagelijks krijgen we brieven en mails van onze lezeressen die ons vragen om inspiratie, raad, praktische hulp of een luisterend oor. En wij luisteren, altijd.'

Om de verjaardag te vieren is het nummer van deze week dubbel zo dik. Fotografe Lieve Blancquaert maakte een documentaire waarin Libelle-redactrices lezersbrieven voorlezen. Die documentaire is hier te bekijken.

