De tweede week van oktober staat traditiegetrouw in het teken van het bos. In de Limburgse gemeente Houthalen-Helchteren is zondag de Week van het Bos officieel gestart.

Nog tot en met 18 oktober promoot het Agentschap Natuur & Bos de bossen als ideale speelomgeving voor kinderen. 'Niets is zo heerlijk als ravotten in de bossen', zei Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) zondag in een videoboodschap. Demir kon niet fysiek op de opening aanwezig zijn, omdat zij en haar hele kabinet in quarantaine zitten nadat een medewerker is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Vanop afstand gaf ze toch haar boodschap mee. 'Met de Week van het Bos willen we zo veel mogelijk kinderen naar buiten krijgen om te genieten van en te spelen in onze prachtige natuur', aldus Demir. 'Er is niets beter dan ravotten in het bos om bij jonge kinderen de kiem te leggen voor de liefde voor bos en natuur. We hopen op deze manier dan ook de eerste waardering voor een groen(er) Vlaanderen te oogsten.'

Ravot je rot

In Houthalen-Helchteren werd zondag ook een nieuw multimovepad geopend, een pad van 2,5 kilometer met natuurlijke hindernissen en constructies waarop kinderen verschillende bewegingsvaardigheden kunnen oefenen. De komende week worden nog twee dergelijke paden geopend: in de Sixtusbossen-De Lovie (Vleteren/Poperinge, West-Vlaanderen) en in de Gerheserbossen en -heide (Leopoldsburg, Limburg).

De Week van het Bos is ook gericht op scholen. Er werden door 835 scholen meer dan 1.400 lespakketten aangevraagd. Voor kleuters wordt er gewerkt met de Fabeltjeskrant, voor lagereschoolkinderen is er de 'Ravot-je-rot-route'.

Vlaanderen heeft de ambitie om 4.000 hectare extra bos te creëren tegen 2024, zo gaf Demir nog mee. (Belga)

Meer informatie vindt u op www.weekvanhetbos.be.

