Weduwnaar Jef Mentens (70): 'Dankzij mijn getuigenis In Knack Weekend vond ik een nieuwe liefde'

Jef Mentens (70) werd in 2014 geportretteerd in een themanummer van Knack Weekend over singles. Jef was op dat moment al 32 jaar weduwnaar en vertelde over de voor- en nadelen van het alleen wonen: hij had veel tijd voor zelfontplooiing, maar miste fysiek contact. Kort na de publicatie kreeg hij een brief van een jonge vrouw die meende dat haar moeder, een Zuid-Afrikaanse dame, een geschikte partner voor hem zou zijn. En kijk, de twee zijn intussen getrouwd.