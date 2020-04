Journaliste Eva Van den Eynde liep tijdens haar leven al een paar blutsen op. Naast moeilijke momenten leverden ze haar echter ook tonnen inspiratie op om op zoek te gaan naar het geheim van veerkracht. Haar bevindingen schreef ze neer in 'Bluts. Positief blijven in pittige tijden' en wij mogen daar onderstaand fragment, dat erg actueel aanvoelt, uit publiceren.

'Als je aan vijf mensen vraagt om twintig kilo op te tillen en aan vijf anderen vraag je om zich enkel in te beelden dat ze twintig kilo optillen, dan zal je bij beide groepen een impact op de spiermassa zien. Uiteraard zal de groep die het gewicht echt optilt meer impact ondervinden dan de groep die het zich alleen maar verbeeldt. Je zal helaas geen sixpack kweken door er enkel aan te denken.' Aan het woord is Francisco D'Hoore, klinisch psycholoog en mental coach die verschillende topsporters begeleidt.

Scenario's visualiseren

Interessant. Dus door jezelf in te beelden dat je genezen bent kan je effectief sneller genezen... Zou je die redenering kunnen doortrekken naar het gewone leven? Zou je sneller weer gelukkig kunnen zijn door je in te beelden dat je al gelukkig bent? Dat visualisatie een krachtige techniek is om bepaalde doelen te bereiken daar was ik al van overtuigd. Maar ik dacht daarbij dan eerder aan je visualiseren dat je je diploma haalt. Door je in te beelden dat je je diploma al behaald hebt ga je daar harder op focussen en dingen doen die in het teken daarvan staan. Maar streven naar geluk, naar het einde van een moeilijke periode, dat leek me nogal vaag. En er zijn te veel factoren waar je zelf geen vat op hebt. Bij het behalen van een diploma heb jij wel degelijk voor het grootste deel de touwtjes in handen.

'Als je voor jezelf een duidelijk doel formuleert van waar je over een bepaalde periode wil staan dan kan je je eigen coach worden op de weg naar dat doel. Je kan je doel en de manier waarop je dat wil bereiken inspreken op je gsm bijvoorbeeld en daar regelmatig naar luisteren. Zo blijf je erop focussen en kan je jezelf bij de les houden als je dreigt je doelen uit het oog te verliezen. Het is in zeker zin een vorm van hypnose die je op jezelf toepast. Je zal zien dat die techniek zeker een impact heeft, zelfs al heb je niet over alles controle.

Een geblesseerde sporter kan zijn genezing tegenwerken of versnellen. Laat hij zich overspoel- en door zijn emoties dan gaat hij cortisol aanmaken. Dat veroorzaakt ontstekingsreacties en zo staat hij zijn revalidatie in de weg

Een vaag doel zoals 'gelukkig zijn' is moeilijker meetbaar, dat klopt. Maar dan komt het erop aan om dat voor jou persoonlijk concreet te maken. We gaan dan werken met schalen. Op een schaal van 1 tot 10, hoe gelukkig ben je vandaag? Wat maakt dat je niet 0 antwoordt? Er is dan toch iets positiefs, wat is dat dan? Dat kunnen heel kleine dingen zijn. Voor iemand met een depressie kan het al een overwinning zijn om die dag uit bed te komen. Dat is al een start waar je op kan verderwerken. Als je een lijn op een grafiek maar 1 graad laat afwijken dan zal dat verschil in het begin niet groot zijn, maar dat evolueert tot een groot verschil. Het inzicht dat er een probleem is en het initiatief nemen om hulp te zoeken is ook een grote stap. En dan gaan we beetje bij beetje bekijken welke haalbare ingrepen kunnen helpen om iets hoger te scoren op die schaal. Daarbij is visualisatie belangrijk.'

'Stel nu dat je een goede werknemer wil worden. Dat is nogal vaag dus moet je beginnen met te definiëren wat dat voor jou precies betekent een goede werknemer. Is dat iemand die op tijd opstaat? Dan kan je je inbeelden dat je de volgende ochtend niet op de snoozeknop zal drukken, maar meteen opstaat zodra je alarm afgaat. Een goede werknemer is iemand die voorbereid naar een vergadering gaat. Wat kan je doen om goed voorbereid te zijn? Dan beeld je je in dat je de agenda van de vergadering doorneemt en zoek je informatie op als je van een bepaald thema niet goed op de hoogte bent. En zo schrijf je gaandeweg een scenario dat je in je hoofd ook beleeft. Dan is de stap om het uit te voeren meteen een pak haalbaarder.'

Gevechtjes met jezelf

Kan sporten helpen om niet-sportgerelateerde doelen te bereiken? Hoe kan deelnemen aan een loopwedstrijd je helpen om ook op andere domeinen in je leven de finish te bereiken? Alles heeft te maken met het uitstippelen van een haalbaar stappenplan om je doel te bereiken. Haalbaar, als in: de lat laag genoeg leggen om te geloven dat het mogelijk is en toch hoog genoeg om je eigen grenzen tot het uiterste te stretchen. Wie regelmatig sport moet immers telkens weer hindernissen overwinnen.

'Om te begrijpen hoe het eraan toegaat in het hoofd van topsporters leg ik zelf ook doelen vast. Momenteel train ik voor een trail. Pas als je zelf aan den lijve ondervindt welke gevechten je met jezelf steeds opnieuw moet voeren, kan je begrijpen hoe veerkracht werkt. En het maakt niet uit op welk niveau je sport. Voor iemand die zich voorneemt om in vijf weken vijf kilometer te kunnen lopen zijn die innerlijke gevechtjes even herkenbaar. Het gaat erom dat je na een lange werkdag toch gaat trainen als het regent, ook al moet je dan vechten tegen het aanlokkelijke idee om gewoon in de zetel neer te ploffen. Maar als je dan toch doorzet, dan is de voldoening van de overwinning op jezelf des te groter. Het is die aaneenschakeling van kleine overwinninkjes die maakt dat je veerkracht vergroot en daar pluk je ook de vruchten van op andere domeinen in je leven.'

'Je zegt dat je lui bent, maar als dat al zo zou zijn, dan hoeft dat niet te betekenen dat je je daar moet bij neerleggen. Je kan die ingesteldheid veranderen'

Doorzetting... het woord is eruit. Bij veerkracht denk ik meteen aan mensen die volharden in waar ze in geloven. Die zich door niets of niemand van de kaart laten brengen. Een eigenschap die ik absoluut bewonder en waar ik stiekem ook jaloers op ben. Mijn doorzettingsvermogen laat het weleens afweten, daar moet ik eerlijk in zijn. Er is niet veel nodig om mij op andere gedachten te brengen als ik van plan ben om te gaan sporten. Het hoeft niet eens pijpenstelen te regenen, wat gemiezer is al genoeg om mijn plannen op te bergen. Of een berg was die gestreken moet worden, of een bezoekje aan een vriendin (ah ja, want sociaal contact is ook belangrijk om je goed in je vel te voelen, toch?). Het probleem is, ik heb veel overtuigingskracht als het aankomt op mezelf te dwarsbomen als ik goede voornemens heb. Op fysiek vlak ben ik gewoon lui. De twintig kilometer van Brussel lopen? Hoeft niet voor mij. Ik zou het wel wíllen willen, maar ik voel het niet.

'Je zegt dat je lui bent, maar als dat al zo zou zijn, dan hoeft dat niet te betekenen dat je je daar moet bij neerleggen. Je kan die ingesteldheid veranderen', zegt Francisco D'Hoore. 'Je kan op elk moment in je leven beslissen om te beginnen sporten, zelfs al heb je nooit aan sport gedaan. Je bepaalt je doel en je gaat ervoor. Dat klinkt simpeler dan het in werkelijkheid is, maar de enige die je doel in de weg staat, dat ben jijzelf.'

'Bluts, positief blijven in pittige tijden' is te koop via bol.com.

'Als je aan vijf mensen vraagt om twintig kilo op te tillen en aan vijf anderen vraag je om zich enkel in te beelden dat ze twintig kilo optillen, dan zal je bij beide groepen een impact op de spiermassa zien. Uiteraard zal de groep die het gewicht echt optilt meer impact ondervinden dan de groep die het zich alleen maar verbeeldt. Je zal helaas geen sixpack kweken door er enkel aan te denken.' Aan het woord is Francisco D'Hoore, klinisch psycholoog en mental coach die verschillende topsporters begeleidt.Interessant. Dus door jezelf in te beelden dat je genezen bent kan je effectief sneller genezen... Zou je die redenering kunnen doortrekken naar het gewone leven? Zou je sneller weer gelukkig kunnen zijn door je in te beelden dat je al gelukkig bent? Dat visualisatie een krachtige techniek is om bepaalde doelen te bereiken daar was ik al van overtuigd. Maar ik dacht daarbij dan eerder aan je visualiseren dat je je diploma haalt. Door je in te beelden dat je je diploma al behaald hebt ga je daar harder op focussen en dingen doen die in het teken daarvan staan. Maar streven naar geluk, naar het einde van een moeilijke periode, dat leek me nogal vaag. En er zijn te veel factoren waar je zelf geen vat op hebt. Bij het behalen van een diploma heb jij wel degelijk voor het grootste deel de touwtjes in handen. 'Als je voor jezelf een duidelijk doel formuleert van waar je over een bepaalde periode wil staan dan kan je je eigen coach worden op de weg naar dat doel. Je kan je doel en de manier waarop je dat wil bereiken inspreken op je gsm bijvoorbeeld en daar regelmatig naar luisteren. Zo blijf je erop focussen en kan je jezelf bij de les houden als je dreigt je doelen uit het oog te verliezen. Het is in zeker zin een vorm van hypnose die je op jezelf toepast. Je zal zien dat die techniek zeker een impact heeft, zelfs al heb je niet over alles controle. Een vaag doel zoals 'gelukkig zijn' is moeilijker meetbaar, dat klopt. Maar dan komt het erop aan om dat voor jou persoonlijk concreet te maken. We gaan dan werken met schalen. Op een schaal van 1 tot 10, hoe gelukkig ben je vandaag? Wat maakt dat je niet 0 antwoordt? Er is dan toch iets positiefs, wat is dat dan? Dat kunnen heel kleine dingen zijn. Voor iemand met een depressie kan het al een overwinning zijn om die dag uit bed te komen. Dat is al een start waar je op kan verderwerken. Als je een lijn op een grafiek maar 1 graad laat afwijken dan zal dat verschil in het begin niet groot zijn, maar dat evolueert tot een groot verschil. Het inzicht dat er een probleem is en het initiatief nemen om hulp te zoeken is ook een grote stap. En dan gaan we beetje bij beetje bekijken welke haalbare ingrepen kunnen helpen om iets hoger te scoren op die schaal. Daarbij is visualisatie belangrijk.' 'Stel nu dat je een goede werknemer wil worden. Dat is nogal vaag dus moet je beginnen met te definiëren wat dat voor jou precies betekent een goede werknemer. Is dat iemand die op tijd opstaat? Dan kan je je inbeelden dat je de volgende ochtend niet op de snoozeknop zal drukken, maar meteen opstaat zodra je alarm afgaat. Een goede werknemer is iemand die voorbereid naar een vergadering gaat. Wat kan je doen om goed voorbereid te zijn? Dan beeld je je in dat je de agenda van de vergadering doorneemt en zoek je informatie op als je van een bepaald thema niet goed op de hoogte bent. En zo schrijf je gaandeweg een scenario dat je in je hoofd ook beleeft. Dan is de stap om het uit te voeren meteen een pak haalbaarder.' Kan sporten helpen om niet-sportgerelateerde doelen te bereiken? Hoe kan deelnemen aan een loopwedstrijd je helpen om ook op andere domeinen in je leven de finish te bereiken? Alles heeft te maken met het uitstippelen van een haalbaar stappenplan om je doel te bereiken. Haalbaar, als in: de lat laag genoeg leggen om te geloven dat het mogelijk is en toch hoog genoeg om je eigen grenzen tot het uiterste te stretchen. Wie regelmatig sport moet immers telkens weer hindernissen overwinnen.'Om te begrijpen hoe het eraan toegaat in het hoofd van topsporters leg ik zelf ook doelen vast. Momenteel train ik voor een trail. Pas als je zelf aan den lijve ondervindt welke gevechten je met jezelf steeds opnieuw moet voeren, kan je begrijpen hoe veerkracht werkt. En het maakt niet uit op welk niveau je sport. Voor iemand die zich voorneemt om in vijf weken vijf kilometer te kunnen lopen zijn die innerlijke gevechtjes even herkenbaar. Het gaat erom dat je na een lange werkdag toch gaat trainen als het regent, ook al moet je dan vechten tegen het aanlokkelijke idee om gewoon in de zetel neer te ploffen. Maar als je dan toch doorzet, dan is de voldoening van de overwinning op jezelf des te groter. Het is die aaneenschakeling van kleine overwinninkjes die maakt dat je veerkracht vergroot en daar pluk je ook de vruchten van op andere domeinen in je leven.' Doorzetting... het woord is eruit. Bij veerkracht denk ik meteen aan mensen die volharden in waar ze in geloven. Die zich door niets of niemand van de kaart laten brengen. Een eigenschap die ik absoluut bewonder en waar ik stiekem ook jaloers op ben. Mijn doorzettingsvermogen laat het weleens afweten, daar moet ik eerlijk in zijn. Er is niet veel nodig om mij op andere gedachten te brengen als ik van plan ben om te gaan sporten. Het hoeft niet eens pijpenstelen te regenen, wat gemiezer is al genoeg om mijn plannen op te bergen. Of een berg was die gestreken moet worden, of een bezoekje aan een vriendin (ah ja, want sociaal contact is ook belangrijk om je goed in je vel te voelen, toch?). Het probleem is, ik heb veel overtuigingskracht als het aankomt op mezelf te dwarsbomen als ik goede voornemens heb. Op fysiek vlak ben ik gewoon lui. De twintig kilometer van Brussel lopen? Hoeft niet voor mij. Ik zou het wel wíllen willen, maar ik voel het niet. 'Je zegt dat je lui bent, maar als dat al zo zou zijn, dan hoeft dat niet te betekenen dat je je daar moet bij neerleggen. Je kan die ingesteldheid veranderen', zegt Francisco D'Hoore. 'Je kan op elk moment in je leven beslissen om te beginnen sporten, zelfs al heb je nooit aan sport gedaan. Je bepaalt je doel en je gaat ervoor. Dat klinkt simpeler dan het in werkelijkheid is, maar de enige die je doel in de weg staat, dat ben jijzelf.'